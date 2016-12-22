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〈北部〉國道一號起點入口意象 進行景觀改善

2016-12-22

〔記者林欣漢／基隆報導〕國道一號起點在基隆，但是入口意象常令人感到雜亂污漬，在立委蔡適應協調下，高公局本月起展開牌面清洗及補漆，預計二個月內完成，未來每兩年定期維護，保持國家門面整潔。

展開牌面清洗及補漆

蔡適應辦公室說明，國道一號是台灣第一座高速道路，以基隆到台北的麥克阿瑟公路路線為藍本建設而成，在基隆端○公里起點處設有華表、大業隧道口設有國道徽面，象徵大道之行的起點，是國家發展、基隆城市發展的重要交通意象。

立委蔡適應昨天下午協調交通部高公局現勘國道一號○公里的華表及周邊環境；蔡適應說，國道一號中山高基隆端隧道前、華表及大業隧道入口處，近年由於環境污染及年久受損，壁面附著污漬、水漬，不易清除，國家門面破舊，交通部應進行景觀改善、重點維護，提升國家公共領域的美觀整潔。

高公局北區工程處副處長楊熾宗表示，本月起展開牌面清洗及補漆、部分壁面及燈具修復，華表柱清洗及底座油漆重新粉刷等工作，預計二個月內完成，未來每兩年定期維護。

蔡適應說，短期除了改善大業隧道入口牆面、華表清洗，中期要加強隧道照明，更加乾淨明亮，符合交通安全的需求，長期將計畫基隆到汐止的路面改善、道路景觀重新整體規劃，預計一年內完成，讓基隆作為國際的海洋都市，能夠建立良好意象。

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  • 國道一號中山高基隆端隧道前、華表及大業隧道入口處，近年由於環境污染及年久受損，壁面附著污漬、水漬，不易清除，國家門面破舊。（記者林欣漢攝）

    國道一號中山高基隆端隧道前、華表及大業隧道入口處，近年由於環境污染及年久受損，壁面附著污漬、水漬，不易清除，國家門面破舊。（記者林欣漢攝）

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