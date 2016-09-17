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〈南部〉淹水一米半 佳冬羌園燄塭水退了

2016-09-17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉羌園、燄塭積水昨天終於退了，居民趕緊清理家園，傳出防災人員未盡責，造成二部抽水機故障，縣長潘孟安震怒要查辦，佳冬鄉長龔日光解釋是機器故障，人員無疏失。

佳冬鄉淹水情況在總統蔡英文前天視察後加派抽水機及人員支援，昨天清晨積水終於消退了，因水電沒有恢復，居民只能用地下水清理。

燄塭村居民周金明在知名的佳冬淹水牆上畫上莫蘭蒂颱風淹水高度，大約深一米半，說明自從抽水站做好後已六年沒有淹水，這次淹水，代表抽水設備沒有完備。

縣長潘孟安前天到佳冬鄉視察時，發現羌光路抽水站的二部抽水機組竟然全數故障，居民質疑防災中心一級開設時，抽水站人員沒有做好檢修，造成抽水站故障而大淹水，潘孟安震怒，表明要查辦。

佳冬鄉長龔日光則說，防災人員都在第一時間就進駐抽水，但是機器使用久了故障，這次二部抽水機故障後，第七河川局就調派了六部抽水機來抽水，並沒有影響抽水作業，縣長誤會了。

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  • 佳冬淹水傳出抽水站人員有疏失，鄉長龔日光解釋是機器故障，人員無疏失。（記者葉永騫攝）

    佳冬淹水傳出抽水站人員有疏失，鄉長龔日光解釋是機器故障，人員無疏失。（記者葉永騫攝）

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