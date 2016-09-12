〈台北都會〉全台吉祥物PK戰 熊讚催票

2016-09-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕眾所矚目的二○一六全台吉祥物PK戰，昨天在高雄夢時代大道以拔河爭霸戰點燃戰火，世大運吉祥物「熊讚」首次遠征高雄，世大運執行長蘇麗瓊特地排除萬難親自率隊，與全台卅二支隊伍、超過五十幾隻吉祥物較量。觀傳局邀請所有民眾十二日至十月四日天天上活動官網（http://2016pk.tw），為「熊讚」投下神聖的一票。

熊讚也把握這次南下機會，以超萌、超搞笑姿態「快閃」台灣西半部，足跡包括台中歌劇院、彰化八卦山大佛與港都高雄美麗景點；愛吃的熊讚，更不會錯過台南牛肉湯。熊讚還貼心準備小禮物，要送給向熊讚比讚的鄉親朋友們！熊讚最近更勤奮練習，要在十月一日吉祥物大遊行，帶給大家最厲害、最驚豔的表演！