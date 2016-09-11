〈北部〉新竹州廳變劇場 祭特洛伊 華麗震撼
2016-09-11
〔記者洪美秀／竹市報導〕將古蹟新竹州廳化身為劇場的華麗大戲《祭特洛伊》，昨晚在新竹市政府前廣場登場，磅礡的氣勢與華麗的場景，吸引許多民眾觀賞，也為新竹市仲夏藝文季畫下句點。
昨晚這場封街露天演出座無虛席，許多人站著觀賞。幻化多變的燈光、隨劇情轉折的音效節奏以及演員優美的唱腔、對白，讓觀眾直呼好久沒有這麼精彩的大型戲劇在新竹市演出，被濃濃的藝文氣息所感動。
新竹市長林智堅說，《祭特洛伊》是新竹市第一場環境劇場，也是金枝演社首次以新竹州廳古蹟為舞台背景，更是十年來首次無售票演出。
《祭特洛伊》改編荷馬史詩「伊利亞特」（Iliad），描述死亡暴力與文明輓歌的特洛伊戰爭。由導演王榮裕領軍，以全本河洛語的優美聲韻，將木馬屠城的古希臘悲劇移轉台灣。結合國內知名藝術家及金枝表演團隊與霹靂音樂總監風采輪量身創作全劇樂曲。強烈視覺、壯闊樂音，展現出細緻典雅、絕美震撼的史詩環境劇場。
王榮裕導演說，史詩滿載的死亡暴力之戰，是歷史亙古的循環，更是人類對生存的價值、意義、希望、與愛的深刻展現，希望獻給台灣這塊土地與人民。
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