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〈中部〉魚池紅茶減產逾3成 價格持平

2016-09-09

〔記者劉濱銓／南投報導〕魚池鄉農會紅茶評鑑開始收茶，受今年春、夏二季多寒和多雨影響，今年產量銳減三分之一，幾乎平了歷來最多減產紀錄，不僅產量少，茶葉生長多少也受到影響，茶農得在後續製茶多下工夫，才能維持日月潭紅茶的風味與品質。

農會表示，這幾天收茶，先收栽種面積最大宗的台茶十八號紅玉茶種，接著才輪到山茶、阿薩姆，以及台茶廿一號紅韻茶種，去年紅玉共收了七二六件，但今年受天氣影響減量，繳茶件數明顯下滑，去年總件數共一一三三件，今年如能有七、八百件，就算很踴躍了。

農會說，茶葉不像民生必需品，無法像蔬果一樣「量少價揚」，茶農只能自行吸收損失，因此今年消費者還是能以持平價格，品嘗到優質的日月潭紅茶。

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  • 魚池鄉農會紅茶評鑑開始收茶，今年受天氣影響產量銳減三分之一，首日收茶件數不若以往踴躍。（記者劉濱銓攝）

    魚池鄉農會紅茶評鑑開始收茶，今年受天氣影響產量銳減三分之一，首日收茶件數不若以往踴躍。（記者劉濱銓攝）

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