〈北部〉黃靖騰、張昌峻獲總統教育獎 縣長嘉勉

2016-09-06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣造橋國中畢業的黃靖騰及三灣國中畢業的張昌峻兩名學生，面對逆境，奮發向上，獲「總統教育獎」殊榮，縣長徐耀昌昨天接見表揚，二生都地說，會更加努力，來感謝愛護他們的人。

黃靖騰今年考取淡江大學中文學系，學前即被診斷出嚴重弱勢，小學三年級後，又因不明原因聽力受損。儘管視、聽雙障，卻不因此而自暴自棄，不僅獲得「第十八屆全國聽覺障礙國語文競賽」作文組第一名，並把握課餘時間，加強琴藝與按摩技能，考取苗栗縣及新竹縣街頭藝人證照。

黃靖騰說，因為失去視力、聽力，生活及學習上面對很多挫折，但也因此擁有不同的人生、體會更多生命意義，感謝家人及曾經教過他的所有老師、貴人，讓他在愛與關懷中成長，才有力量突破障礙，未來會更加努力，同時把經驗分享出去。

張昌峻現就讀新竹市立成德高中。他是新二代，為中低收入戶，家中經濟不寬裕，但相當上進，假日在南庄老街打工賺學費及生活費，分擔家計；允文允武的他，不論學業或體育專長，均有十分優異表現，他也樂於助人，國中在校期間積極協助照顧班上三名身心障礙同學，去年度獲苗栗縣愛心學生表揚。

張昌峻說，父母常勉勵他做人做事要勤勞認真，「無法事事順利，就力求事事盡力」，他會繼續一步一腳印往前進。

徐耀昌也期勉所有面臨逆境的學子，將黃、張兩人視為榜樣，持續奮發不懈，面對困境時，只要努力克服與學習，必能創造無限的夢想。