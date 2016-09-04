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〈台北都會〉三芝101市道一路多名 擬統稱楓櫻路

2016-09-04

〔記者李雅雯／新北報導〕三芝區中正路至北新庄（與淡水區交界）路段，民政局擬整合沿路名稱，統稱為「楓櫻路」，現正做問卷調查中；民政局強調，問卷調查如果未過門檻，該案將會作罷。

三芝區一○一市道中正路至北新庄全長約十一公里，沿線兩側有「埔尾」、「土地公埔」、「田心子」、「店子」、「大湖」、「車程」和其他地名編訂門牌，形成一路有好多個路名，民政局規劃道路重新命名，影響範圍將跨及福德里、圓山里、店子里和興華里。經金山戶政事務所、地方民代、里長等人初步討論後，選定路名為「楓櫻路」，呼應地方上沿途栽種櫻花樹、楓樹的地景特色。

民政局問卷調查 若未過門檻將作罷

民政局戶政科長顏耀明指出，「楓櫻路」凝聚地方意見所推出的命名選項，目前已經發出意見調查表了解居民對於重新命名的意見，問卷上有「同意」和「不同意」選項讓居民勾選，問卷回收數需達三分之二，回收問卷中有二分之一同意才算通過，預計九月中旬會有結果。

對於「楓櫻路」作為命名唯一選項，有人認為和沿途風景切合，挺不錯的；也有居民認為諧音「瘋嬰」不夠吉祥如意；另有人指出，若說是要解決「一路多名」根源，那就該和淡水區北新路一路相接；還有人打趣地說怎麼沒有「芝投路」這個選項，「芝投公路」喊了多年沒影子，至少改路名還做得到。

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  • 三芝區中正路至北新庄（與淡水區交界處）路段，民政局擬將重作道路命名，更名為「楓櫻路」。（記者李雅雯攝）

    三芝區中正路至北新庄（與淡水區交界處）路段，民政局擬將重作道路命名，更名為「楓櫻路」。（記者李雅雯攝）

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