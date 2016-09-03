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〈中部〉為林佳龍返鄉務農 劉晉宸與父親打響「好柿道」

2016-09-03

〔記者歐素美／台中報導〕東勢區農友劉恩麟及兒子劉晉宸，在廬山溫泉區種植甜柿，以「好柿道」品牌打響名號，市長林佳龍當選後，劉恩麟特別透過友人將自家種植的甜柿贈送給市長林佳龍，感謝市長讓他找回兒子，一起打拚農業。

七十一歲的劉恩麟，卅年前在廬山溫泉區購買兩甲土地，租人種菜，十一年前，他從保險公司退休，將土地收回自己種植甜柿，因是門外漢，他重返校園到中興大學農民大學堂上課，改善種植及管理方式，甜柿園逐漸步上軌道，但自己年歲漸長，要耕作兩甲土地實在吃力。

劉恩麟因大小兒子皆無意承接農業，二兒子更因不滿其碎唸而賭氣年餘未返家，兩年前，一度有意賣掉農地，不料，就在台中市長選舉前，二兒子劉晉宸突然返家告訴父親：「我回來投票給林佳龍」，並決定承接果園，減輕父親負擔。

劉晉宸說，因胡志強市長做太久，建設集中在七期，台中市需要改變才返家投票，不捨父親年邁還要耕種才接手種甜柿，他說，務農比在工地工作輕鬆安全，而且廬山溫泉區海拔高、空氣好，氣溫涼爽，現在都不想下山了。

劉恩麟因選舉找回兒子，將甜柿品牌取名「好柿道」，諧音「好事到」，當選舉揭曉，林佳龍順利當選台中市長，劉恩麟特地透過友人將自家栽種的甜柿送給林佳龍，感謝市長幫他找回兒子，也保住農地。

劉恩麟及劉晉宸「父子同心、其利斷金」，目前只種植大甜柿，提供尖端客戶，一顆最大可達二十兩重，因品質好，顧客吃過都回頭，目前生產的甜柿有九成直銷，僅一成提供行口販售。

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  • 東勢區農友劉恩麟（右）及兒子劉晉宸（左）種植甜柿，並建立「好柿道」品牌。（劉恩麟提供）

    東勢區農友劉恩麟（右）及兒子劉晉宸（左）種植甜柿，並建立「好柿道」品牌。（劉恩麟提供）

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為林佳龍返鄉務農 劉晉宸與父親打響「好柿道」

東勢區農友劉恩麟及兒子劉晉宸，在廬山溫泉區種植甜柿，以「好柿道」品牌打響名號，市長林佳龍當選後，劉恩麟特別透過友人將自家種植的甜柿贈送給市長…

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