〈南部〉鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動

2016-09-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨啟動第二波老屋健檢計畫，對象為民國八十八年十二月卅一日前，取得建照的四樓或五樓老公寓，申請日期至九月底、額度八千棟。

此外，八十六年五月一日前取得建照、樓高六層以上老屋，若沒參與第一波健檢但有意願申請者，也可在這回提出申請；第一波健檢結果耐震力不足大樓，則可申請進一步詳細評估，名額有一百九十棟，每棟最高補助卅萬。

年初美濃地震後，高市府為推廣房屋耐震觀念，今年三月率先針對六樓以上大樓辦理健檢，經延長至四月底申請期限後，最後共收到一三○六件申請案、約一千七百棟建物。

第一批健檢結果五、六月間已陸續寄送給各申請大樓，市府原有意在網站公布，後考量住戶意願、也避免影響房價，最終選擇不對外公布，只讓申請戶知道。

工務局說明，經向營建署爭取獲得一．二九億元經費，自九月一日啟動第二波老屋健檢，對象為八十八年十二月卅一日前，取得建照的四樓或五樓老舊公寓。

工務局指出，申請方式需以棟為單位，符合資格的建物，可由管委會或經該棟二分之一以上區分所有權人同意，推派代表填妥申請書，檢附所需文件後，郵寄至高市工務局，或親送市府四維行政大樓五樓建築管理處。

此回健檢受理申請期間一個月，相關問題可隨時向建管處詢問，電話三三六八三三三轉三二四八、三九八二、二四二九，或至工務局建築管理處住宅耐震安檢網頁查詢，網址：http://build.kcg.gov.tw/。