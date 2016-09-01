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〈北部〉鐵皮倉庫冒火 4萬斤文旦付之一炬

2016-09-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉正值文旦採收期，一處鐵皮搭建的文旦柚集貨場昨上午十一點半左右突然冒出濃煙，內堆放大量文旦包裝紙箱，火勢在鐵皮倉庫內悶燒！趕來救火的消防員拉水線灌救，一邊救火還一邊聞到「烤文旦」的香味。

今年節氣「白露」是八月廿九日，往年都是白露前十天開始採收，今年因文旦早熟，提早五天八月廿五日就開工，因此產區目前柚子採收已超過一半，瑞穗鄉柚農家家戶戶門口都成了文旦集貨場，堆成小山的柚子儲藏「辭水」，等待被包裝、售出！

不料瑞穗這處集貨場昨天上午意外起火，火災發生時集貨場工人都在柚子園採收文旦，被附近民眾發現失火，立刻報一一九滅火；消防隊趕到現場後，發現包括文旦集貨倉庫、以及隔壁倉庫全部起火，由於文旦倉庫內還堆放不少紙箱是易燃物，陣陣濃煙從倉庫竄出，警義消迅速將火勢撲滅，但場內堆放四萬多台斤的文旦遭到火攻、濃煙燻黑，損失慘重！

粗估損失超過四百萬

由於目前瑞穗文旦批發價每台斤三十至四十元之間，等級較高的老欉文旦價格每台斤更達六十元以上，粗估損失超過四百萬元。

趕回家的老闆娘楊紅英看了掉淚，直呼「今年的收成沒了」；老闆娘兒子說，他出門吃個早餐，回來就發現原本打開的倉庫鐵門被放下來，火都悶在裡面。看到燻黑的文旦他難過地說，這就算賣出去也沒人會要，「他不是做這種事的人」，想到今年的文旦已採收大半，心血都在倉庫裡面，「真的無法接受」！

瑞穗鄉長陳進光聞訊也趕來慰問，陳進光說，楊紅英的文旦參加瑞穗鄉農會舉辦的文旦柚評鑑，多次勇奪金牌獎，火災損失這麼多文旦令人心痛，強調會全力協助善後。

而屋主則懷疑是隔壁金紙店倉庫的鄰居，上午請工人進行水塔焊接施工，引燃倉庫內金紙，造成火勢蔓延，波及到文旦倉庫，對此消防局則表示，起火原因仍待調查。

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  • 文旦集貨場起火，雖然火勢很快撲滅，但悶燒煙燻後的柚子已經無法食用，農民損失慘重。（民眾提供）

    文旦集貨場起火，雖然火勢很快撲滅，但悶燒煙燻後的柚子已經無法食用，農民損失慘重。（民眾提供）

  • 文旦集貨場起火，大批消防及義消人員急忙撲滅火勢。 （民眾提供）

    文旦集貨場起火，大批消防及義消人員急忙撲滅火勢。 （民眾提供）

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