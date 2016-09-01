〈北部〉鐵皮倉庫冒火 4萬斤文旦付之一炬
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉正值文旦採收期，一處鐵皮搭建的文旦柚集貨場昨上午十一點半左右突然冒出濃煙，內堆放大量文旦包裝紙箱，火勢在鐵皮倉庫內悶燒！趕來救火的消防員拉水線灌救，一邊救火還一邊聞到「烤文旦」的香味。
今年節氣「白露」是八月廿九日，往年都是白露前十天開始採收，今年因文旦早熟，提早五天八月廿五日就開工，因此產區目前柚子採收已超過一半，瑞穗鄉柚農家家戶戶門口都成了文旦集貨場，堆成小山的柚子儲藏「辭水」，等待被包裝、售出！
不料瑞穗這處集貨場昨天上午意外起火，火災發生時集貨場工人都在柚子園採收文旦，被附近民眾發現失火，立刻報一一九滅火；消防隊趕到現場後，發現包括文旦集貨倉庫、以及隔壁倉庫全部起火，由於文旦倉庫內還堆放不少紙箱是易燃物，陣陣濃煙從倉庫竄出，警義消迅速將火勢撲滅，但場內堆放四萬多台斤的文旦遭到火攻、濃煙燻黑，損失慘重！
粗估損失超過四百萬
由於目前瑞穗文旦批發價每台斤三十至四十元之間，等級較高的老欉文旦價格每台斤更達六十元以上，粗估損失超過四百萬元。
趕回家的老闆娘楊紅英看了掉淚，直呼「今年的收成沒了」；老闆娘兒子說，他出門吃個早餐，回來就發現原本打開的倉庫鐵門被放下來，火都悶在裡面。看到燻黑的文旦他難過地說，這就算賣出去也沒人會要，「他不是做這種事的人」，想到今年的文旦已採收大半，心血都在倉庫裡面，「真的無法接受」！
瑞穗鄉長陳進光聞訊也趕來慰問，陳進光說，楊紅英的文旦參加瑞穗鄉農會舉辦的文旦柚評鑑，多次勇奪金牌獎，火災損失這麼多文旦令人心痛，強調會全力協助善後。
而屋主則懷疑是隔壁金紙店倉庫的鄰居，上午請工人進行水塔焊接施工，引燃倉庫內金紙，造成火勢蔓延，波及到文旦倉庫，對此消防局則表示，起火原因仍待調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
八十五歲的八二三老兵林德祿，被共軍砲火炸瞎雙眼、一耳失聰，昨天重返英雄島，在太武山公墓找到當年陣亡的排長符國芳長眠之地，他輕撫墓碑低喚︰ 「…
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 緬甸政府與少數民族領袖會談
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 電視主持人夫妻涉吸金 一審無罪
- 戴佩妮狂野驚呆公婆 三倍奉還 當媽再看看
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 日研究:吸菸導致22種癌症等疾病
- 樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 高畑裕太遭起底 高中外號「暴露狂」
- 31公分的距離…盧彥勳挨61愛司 新紀錄苦主
- 深陷政治危機 南美洲3國女總統怎麼了
- 傳訊陳建仁？ 檢︰只是證人
- 南市議長補選╱民進黨人選 賴美惠呼聲高
- 罕見強颱襲日 安養院發現9遺體
- 新加坡茲卡增至115例 首見孕婦染病
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 小小黃擴至六縣市 創下交通奇蹟
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 見正妹凍袂條 7旬翁公車站磨鳥
- 泰梅爾宣誓就任巴西新總統
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
- 中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金
- 闔家歡聚 瘋烤肉
- 自由廣場》談吳澧培「開礮」
- 34台灣人涉詐騙 亞美尼亞境管
- 董事長閃辭 兆豐金官派董事可能全換
- 自由廣場》看著兒子…兩個九三不上凱道的父親有話說
- 勇虎戰車又出事 射擊後砲管斷裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai Su-ju guilty verdict upheld by High Court
- 吃完情人餐 孕婦虐死男友兒
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 議員賭場、賭博電玩案 高市警大懲處
- 奧運金不怕火煉 穆雷開紅盤
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 退休警被倒會… 以牙還牙吸金2億
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 戴爾收購EMC 中國點頭
標題：〈北部〉鐵皮倉庫冒火 4萬斤文旦付之一炬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email