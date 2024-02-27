自導自演星國「砸蛋網紅」昨離境 移民署：依法禁止再來台

凱蒂直播中遭丟擲雞蛋，被抓包是自導自演。（翻攝自IG）

2024/02/27 20:11

〔記者王冠仁／台北報導〕新加坡籍鄭姓女直播主（Kiara Kitty）日前來台徒步環島，卻在高雄自導自演遭怪婦砸雞蛋事件，引起社會譁然。移民署獲報後展開調查，在昨天循線約談鄭女到案說明，但她已經離境；移民署認定她與薛姓男助理自導自演，散播不實訊息，今天宣布決議將鄭女與薛男禁止再來台，最多5年內都不能再來台。

移民署說，鄭女在本月初來台挑戰徒步環島，她聲稱9日行經高雄市前鎮區街頭時，遭一名婦人胡亂砸雞蛋，她在直播中滿臉驚恐、驚呼連連，相關畫面透過網路傳送出去，引起輿論譁然，但鄭當時卻沒有報警。

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轄區警方事後查出，朝鄭丟擲雞蛋的「婦人」，居然是同為新加坡籍的薛姓男子，他還是鄭女的助理。警方事後認定兩人違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將其移送高雄地方法院簡易庭。

此外，移民署在昨天展開追查，依入出國及移民法施行細則第34條，循線聯繫上鄭女要通知她到案說明，卻發現她在昨天已離境。移民署認為鄭與薛的行徑已經觸法，於是依「禁止外國人入國作業規定」第5點第9項規定「其他有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，禁止入國2年至5年」。

移民署說，我國為民主法治國家，歡迎外國人來台從事觀光等活動，但絕不容許外國人在台有從事不法之行為，類似破壞社會和諧及安定之案件，若經調查屬實，移民署必定貫徹執法，嚴懲不貸。

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