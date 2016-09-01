〈中部〉不讓街友受凍 寒士就業包待認捐
2016-09-01
〔記者蘇金鳳／台中報導〕時序進入秋天，中秋節也將來臨，人安基金會推出「寒士就業包」，包內不但有漱口水、襪子、履歷表等，還有一件反光多功能雨衣，可防寒、防潮，還可當簡易帳篷，可協助街友們度過秋冬，且找到工作。
人安台中平安站每一年都會為街友舉行「寒士慶中秋」，會贈送一些中秋應景用品給街友過節，今年人安要讓街友們的中秋節過得更有意義，將贈送「寒士就業包」，包包內不但有月餅、文旦等中秋節應景用品，還有多功能反光雨衣與履歷表。
人安台中平安站表示，由於很多街友為了賺零用錢會做臨時工，在路口擔任房地產銷售的舉牌、發傳單及廟會陣頭等，但台灣天氣不穩定，有時會下雨，而且秋天氣候漸冷，這件雨衣可防雨、防風，晚上還有反光作用。
此外，多功能雨衣還可鋪在地上防潮，甚至可作簡易帳篷，在冬天時可以擋冷風。「寒士就業包」內還有毛巾及漱口水、襪子、履歷表等，人安表示，過去都會送牙刷，今年則送漱口水，可讓街友早上起來用漱口水漱口。
人安台中平安站站長洪誠遠表示，人安將在九月七日舉行寒士就業包的贈送活動，當天也會舉行小型就業博覽會，想要就業的街友，就可使用到就業包內的履歷表。
有巢氏房屋會長吳進發昨天認捐了十份就業包，也號召愛心民眾加入認捐的行列。
人安基金會公共關係暨社會資源部副組長連雅婷表示，台中市有三百多位街友，而「寒士慶中秋」全台十七處平安站會舉行，全台有四六五○位寒士會參加活動，但目前尚缺一六五○份就業包，一份六百元，需要大家協助認捐。
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