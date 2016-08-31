〈台北都會〉106年總預算舉債逾1100億 再創高峰

2016-08-31

社福、教科文經費都增加

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一○六年度總預算案出爐，歲出一千五百九十五．廿七億元，較上年度減少一．○三％，約十六．六一億元，各項政事別都刪減支出，社福、教科文兩項不減反增；舉債再創高峰達一千一百零七．八四億元，其中債務償還佔了九百四十三億元，財務狀況越來越吃緊。市府近期將把總預算案送市議會審議。

歲入歲出差短逾164億元

一○六年度總預算歲入一千四百卅．四三億元，較上年度減少十二．四一億元，降幅○．八六％，歲出一千五百九十五．廿七億元，較上年度減少十六．六一億元，負成長一．○三％；歲入歲出差短一百六十四．八四億元，連同債務償還九百四十三億元，共將舉債一千一百零七．八四億元彌平。

歲入來源以稅課收入佔六十一．五七％最高，但受房地產不景氣影響，土地增值稅年年遞減，一○四年編兩百卅八億元、一○五年為兩百一十二億元，一○六年僅列一百七十三億元，稅入短收讓市庫吃緊，罕見的從平均地權基金中繳庫八十億元挹注。

歲出一千五百九十五．廿七億元，較上年度減少十六．六一億元，負成長一．○三％，支出佔總額最高的前三項分別是教科文、經濟發展與社福，尤其社福預算較上年度增加四十五億餘元，成長廿三．四％最高，其次是教科文預算增加三億餘元，成長○．六八％；反觀經濟發展支出減少五十六億餘元最多，減少十七．七三％最多，主因是捷運環狀線快完工，中央補助款少了很多，一○六年較一○五年少了廿七億元。不過，捷運局表示，單位預算雖然減少，但軌道基金支出的建設經費則增加了一百多億元。

社會局長張錦麗指出，去年十月審查低收入戶生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒少生活扶助四大津貼的墊付案時，議會要求未來必須在本預算中編足，加上一○四年的墊付金額，以及提前編列一○五年的墊付金額，才讓一○六年度總預算中的社福經費，看起來大幅增加。