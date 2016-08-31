〈北部〉竹縣免費午餐被糾正 各校意見調查

2016-08-31

〔記者廖雪茹／竹北報導〕昨天是國中、小開學第二天，竹北、新豐與湖口等鄉鎮市許多家長，接到學校發給的學生營養午餐補助方案意見調查表，議論紛紛。

對此，縣府教育處表示，考量縣府財政負擔沈重，且已連續兩年被審計室糾正，昨起針對一百一十二所縣立學校全面進行意見調查，年底並將辦理全縣電話訪查，供政策檢討參考。

縣府教育處表示，新竹縣分別自九十一年、九十四年起，實施國小、國中免費營養午餐政策至今，每年經費約三點五億元，由於財政拮据，且已連續兩年被審計室糾正，縣府決定檢討。

發給家長的調查表提出四項方案供勾選，甲案維持現狀（國小每生每餐三十二元，國中每生每餐三十五元，家長負擔非基改費用每餐五元）；乙案和丙案，皆由縣府補助部分、家長繳交部分費用；丁案則是家長全額自費。經濟弱勢學童則是中央全額補助，全國一致。

教育處指出，目前仍實施免費營養午餐的縣市，僅南投、花蓮及金門、連江（馬祖）。已改為部分補助或全額由家長負擔的則有新竹市、苗栗縣、彰化縣；新竹縣若能調降補助金額，節省的經費可用於縣政，創造更優質教育環境。

縣議員邱靖雅說，去年九月即提案建請縣府參考苗栗縣做法，調整營養午餐的補貼金額，讓結餘的教育預算，按學生數比例限定用在學校廚房設備與人力、教學資源等的改善、充實，不得挪為他用。此案獲高偉凱、范坤松等其他議員支持，議會並照案通過，建請縣府儘速評估及全面調查。

議員周江杰認為縣府應詳盡說明免費營養午餐所產生的排擠效應；對此，教育處體健科說，扣除人事費等，全年可動用的教育預算約三十七億元，免費營養午養經費約占一成。