〈北部〉武陵高二生 錄取奧地利格拉茲音樂大學
2016-08-31
〔記者陳昀／桃園報導〕武陵高中音樂班二年級女學生宋恩，高一下學期申請自學，半年來除了練習小提琴也學習德語，她還上網查國外校系、尋找適合的教授，近日順利錄取奧地利格拉茲音樂大學，半個月後將負笈就讀。教師林怡君說，宋恩個性獨立，很早就立定志向，優秀的術科表現讓她能提早進入大學，未來將更有發展。
有著甜美笑容的宋恩拉小提琴時架式十足，六歲開始學琴的她，國一就立志要出國學音樂，半年前她申請自學，最後決定到格拉茲音樂大學，追隨七十八歲的教授學習音樂；她期待地說，格拉茲是個大學城，有醫學、科學等不同課程，未來也會旁聽各種學科。
林怡君表示，武陵高中音樂班每年舉行五十多場大師班、邀請國際級音樂家指導學生，也舉辦留外校友講座，引導學生對於未來的規劃很有幫助。
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