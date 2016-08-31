〈中部〉癱童讀小一 珣珣：繼續加油

2016-08-31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕昨天國小各校舉辦迎新活動。崇文國小校長林秀香和家長會長柯曉萍特地扮成迪士尼的公主與米妮，帶著八項寶物，歡迎新生入學；精忠國小則安排新生騎獨輪車通過拱門，象徵上學後獨立、聰明；宣信與民族國小把時下流行的手機遊戲「寶可夢」道具神奇寶貝球，製作成餅乾、饅頭送給學生當小點心，瞬間擄獲學子的心。

六歲女童張羿珣（珣珣）因車禍重癱，但她展現生命韌性，努力復健，今年六月自宣信國小附設幼兒園畢業，昨天升上宣信國小一年級，校方邀請市議員張秀華用文昌筆為她及入學新生「點文昌」，期許學業順利，珣珣也開心回應「會繼續加油、好好讀書」。

宣信國小還特製神奇寶貝球餅乾給學童當點心吃，校長趙季薇打趣說，不是開放讓學生上學抓寶，而是象徵師長將每一個學生視為寶貝，希望他們都聰明並認真學習。民族國小家長會長林怡華也送上神奇寶貝球造型饅頭給小一新生，還角色扮演充氣恐龍騎士，讓新生清除第一天上學的緊張。

嘉大附小出動音樂、天文、運動、閱讀跟童軍等五個品格公仔當吉祥物迎接新生，校長賴秀珍說，期望這些品格小語深植新生心中，未來六年努力實踐。