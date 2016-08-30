〈北部〉頭城搶孤明登場 12隊爭15萬首獎

2016-08-30

50盞水燈今晚引孤魂

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城搶孤明晚登場，目前會場布置已大致完成，中元祭典協會理事長柳萬順說，明晚七點將在會場進行祭拜儀式，十一點由搶飯棧登場，十一點十五分則是重頭戲搶孤棧大戰；此外，竹安河口今晚將施放五十盞水燈，數量創歷年紀錄，指引海中孤魂參與頭城搶孤。

今年頭城搶孤有十七支隊伍報名，歷年最多，但只有抽籤抽中的十二支隊伍能參賽，柳萬順表示，報名隊伍創紀錄，民視綜藝大集合節目也將派隊參加，屆時有許多藝人共襄盛舉。

搶孤孤棚高四十三呎（一呎三十公分），飯棚高二十三呎；柳萬順指出，飯棧已經吊上飯棚，孤棧要到比賽當天才會立上，飯棧供品多為米飯，孤棧則按照習俗，有豬肉、魷魚、螃蟹、蝦子、粽子和米粉等供品，希望好兄弟能吃得開心。

此外，搶孤比賽前一晚的放水燈活動，往年平均只施放二十盞，今年有五十盞，為歷年最多，藉此指引海底裡的「好兄弟」，前來參與頭城搶孤，享用豐盛的供品。

頭城辦搶孤的原因，中元祭典協會總幹事簡英俊表示，清代嘉慶年間，第一個來宜蘭開墾的吳沙公逝世，當地居民為了紀念其功勞，舉辦搶孤活動，也有祈求平安及普度好兄弟的意義。

簡英俊說，飯棚孤棚柱有十根，孤棚則有十六根，飯棚為個人賽，只有一支飯棧，參賽人數十人，第一名五萬元獎金，孤棚則為團體賽，隊伍僅有十二隊，外圍的四根孤棚柱是用來堅固孤棚，並不會用來爬。

至於獎勵辦法，簡英俊指出，孤棚上有十三支孤棧，每支隊伍爬上孤棚後，最多只能選擇兩支孤棧攀爬，並要成功登頂，將棧上旗子鋸下，最快前三名分別可得十五萬元、十萬元及五萬元，如果前三名隊伍能再爬上第二支把旗子鋸下，可以額外得到五萬元獎勵。