| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
違反證交法 國寶總裁朱國榮等6人遭起訴 澳門僑生虐殺流浪貓 陳皓揚遭台大退學
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉頭城搶孤明登場 12隊爭15萬首獎

2016-08-30

50盞水燈今晚引孤魂

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城搶孤明晚登場，目前會場布置已大致完成，中元祭典協會理事長柳萬順說，明晚七點將在會場進行祭拜儀式，十一點由搶飯棧登場，十一點十五分則是重頭戲搶孤棧大戰；此外，竹安河口今晚將施放五十盞水燈，數量創歷年紀錄，指引海中孤魂參與頭城搶孤。

今年頭城搶孤有十七支隊伍報名，歷年最多，但只有抽籤抽中的十二支隊伍能參賽，柳萬順表示，報名隊伍創紀錄，民視綜藝大集合節目也將派隊參加，屆時有許多藝人共襄盛舉。

搶孤孤棚高四十三呎（一呎三十公分），飯棚高二十三呎；柳萬順指出，飯棧已經吊上飯棚，孤棧要到比賽當天才會立上，飯棧供品多為米飯，孤棧則按照習俗，有豬肉、魷魚、螃蟹、蝦子、粽子和米粉等供品，希望好兄弟能吃得開心。

此外，搶孤比賽前一晚的放水燈活動，往年平均只施放二十盞，今年有五十盞，為歷年最多，藉此指引海底裡的「好兄弟」，前來參與頭城搶孤，享用豐盛的供品。

頭城辦搶孤的原因，中元祭典協會總幹事簡英俊表示，清代嘉慶年間，第一個來宜蘭開墾的吳沙公逝世，當地居民為了紀念其功勞，舉辦搶孤活動，也有祈求平安及普度好兄弟的意義。

簡英俊說，飯棚孤棚柱有十根，孤棚則有十六根，飯棚為個人賽，只有一支飯棧，參賽人數十人，第一名五萬元獎金，孤棚則為團體賽，隊伍僅有十二隊，外圍的四根孤棚柱是用來堅固孤棚，並不會用來爬。

至於獎勵辦法，簡英俊指出，孤棚上有十三支孤棧，每支隊伍爬上孤棚後，最多只能選擇兩支孤棧攀爬，並要成功登頂，將棧上旗子鋸下，最快前三名分別可得十五萬元、十萬元及五萬元，如果前三名隊伍能再爬上第二支把旗子鋸下，可以額外得到五萬元獎勵。

廣告
  • 頭城搶孤會場已布置完成，明晚11點搶飯棧先登場，11點15分則是重頭戲搶孤棧大戰。（記者林敬倫攝）

    頭城搶孤會場已布置完成，明晚11點搶飯棧先登場，11點15分則是重頭戲搶孤棧大戰。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
鐵路地下化 市長：平鎮將設站

市長鄭文燦昨天到平鎮區視察地方建設，他表示，目前鐵路地下化正進行複審程序，屆時將增設平鎮站，平鎮站也是鐵路地下化第一站，可帶動平鎮區的發展，市府也會評估新增轉運中心，讓居民通行更加方便。鄭文燦昨天視察…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈北部〉頭城搶孤明登場 12隊爭15萬首獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.