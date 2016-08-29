〈南部〉夜來愈熱 興達港情人碼頭瘋抓寶

2016-08-29

以前門可羅雀 現在車水馬龍

〔記者蘇福男／茄萣報導〕茄萣興達港情人碼頭因位置偏遠、交通不便，原本遊客人潮寥寥無幾，但全台掀起一股抓寶熱潮後，情人碼頭近來搖身一變成為抓寶勝地，一到夜晚，即吸引大批民眾前往抓寶，且愈晚愈熱鬧。

興達港原為竹滬鹽田，三十幾年前，為解決當時前鎮遠洋漁港船隻停泊擁擠窘境，原高雄縣政府極力爭取闢建興達遠洋漁港，做為前鎮漁港的輔助港。

未料，農委會投入七十九億元建成漁港後，適逢全球遠洋漁業情勢丕變，海洋生態保育也蔚為風潮，以致從未有遠洋漁船停泊興達港，而淪為蚊子港。

民國九十年，興達漁港轉型為觀光休閒漁港，雖陸續設置情人碼頭、海洋動力館、港區公園等，但除了週末假日較有人潮外，偌大的港區，平日遊客門可羅雀。不過，最近拜抓寶熱潮之賜，情人碼頭出現難得一見的車水馬龍盛況。

網路玩家蘇培碩表示，興達港情人碼頭是茄萣、湖內、永安一帶，寶可夢補給站最為密集的地區，且有道館，這裡經常有人撒花瓣，可以收服鯉魚王、呆呆獸、小拳石、鬼斯、凱西等神奇寶貝；因此，最近一到夜晚，就湧入大批抓寶人潮。