〈北部〉國道客運 9.6全面進駐新竹轉運站
〔記者洪美秀／竹市報導〕繼「新竹—台北」路線之後，新竹市政府昨天宣布，九月六日起往返新竹與板橋、林口、台中等國道客運路線，也將全面進駐新竹轉運站，火車站前的國道客運轉運功能正式走入歷史，將有助於紓解前站地區的車流，並增加司機休息時間，提高開車安全。
火車站前轉運功能走入歷史
市府交通處表示，國道客運新竹轉運站八月二日啟動第一階段「新竹—台北」路線進駐，有國光客運1822、新竹三重、客運聯營9003、豪泰客運2011（含支線2011A）、亞聯客運1728及建明客運5500等路線，經過近一個月運轉，民眾已逐漸熟悉轉乘動線，考量中秋連假將到，為提前因應龐大運量，決定從九月六日起啟動第二階段路線進駐。
第二階段路線包括國光客運「新竹—基隆1804」、「新竹—林口1865」、「新竹—台中1866」與阿羅哈客運「新竹—板橋3777」及新竹客運與台中客運聯營「新竹—台中9010」等路線，每天將高達七百七十到八百九十九班次。
交通處提醒市民，因路線變更，新竹、台中客運聯營的9010，原停靠民生路口及監理站將一併取消。
此外，國光客運營運的1804、1865、1866原先停靠的新竹國小、民族路口、中正路口、東門圓環等站也將不再停靠。
交通處已在新竹轉運站內及台北交九轉運站放置路線圖供民眾索取，市民也可在交通處網頁查詢懶人包資訊。
交通處並闢駛新竹轉運站免費接駁車，行經原國道客運路線，由成德路發車，經南大路、公園路、東山街、食品路、忠孝路、自由路、民族路到火車站（中正路）。首班車上午六點十五分發車，班次間距十五分到卅分，末班車發車時間為晚上十點 。
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標題：〈北部〉國道客運 9.6全面進駐新竹轉運站
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