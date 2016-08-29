〈北部〉撒烏瓦知部落苦盼 終於有水可用

2016-08-29

〔記者李容萍／大溪報導〕過去廿年，大溪區大溪河濱公園旁的撒烏瓦知部落居民，過著一年三百六十五天找水的日子，苦等多年的方便用水終於來了，部落居民昨天歡慶通水！

市府原住民族行政局協助撒烏瓦知部落開挖水井、建置儲水設備等設施，昨天在撒烏瓦知部落舉辦通水儀式，市長鄭文燦到場與部落居民同歡慶祝。

原民局長林日龍說，撒烏瓦知部落位於大溪北側的新生河階地上，由花東原鄉移居都市的阿美族人建立，過去幾年，從被拆遷到現在已經陸續完成門牌編釘及通電，為了徹底解決居民用水問題，市府探鑽挖井尋求新水源，歷經五次鑽井嘗試，總算在深度一○五公尺處取得乾淨的水源。

鄭文燦說，撒烏瓦知部落總共有十五戶、五十四人，市府希望能讓這裡的原住民朋友擁有最基本的生活條件，有電、有門牌，更要有乾淨、衛生的水源可飲用。