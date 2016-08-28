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〈台北都會〉一生一平板教學 校長：不怕生「抓怪」

2016-08-28

〔記者梁珮綺／台北報導〕北市將「一生一平板」列為學習Ｅ化重點計畫，北市大附小、南港及日新國小、中崙高中去年先試辦，下學年度有十四校申辦；其中中崙高中國中部八年級學生暑輔，一個月完全採平板教學，學生還可將平板帶回家，老師也發覺學生學習效率、專注度有逐步提升。

明天開學，中崙高中規劃四個高一班級為數位學習體驗班，採平板上課，國中部則輪流使用。校長孫明峯表示，要參與數位學習體驗班的學生須提交數位學習計畫，約一百六十一人提出申請，將篩選出一百四十四名學生。他不擔心學生下課玩《精靈寶可夢Go》，因一生一平板的最終目的是培養孩子自主管理能力，就長期而言，還是要讓孩子回到自我學習情境。

英文老師陳韻安說，暑期上課以繪本為主，相較於以往五、六人看一本，現在以平板上課，則人手一本。平板內建離線英漢字典，若不清楚發音，也有線上朗讀，她以英文歌、電影設計學習單，學生也透過Google Classroom上網交作業；「平板讓我與學生的互動變多，因為只有很認真講課是不夠的，要想著怎麼吸引學生的注意力。」

也有廠商於暑輔最後一天到校示範ＶＲ（虛擬實境），孫明峯表示，還需等待ＶＲ技術成熟，不過ＡＲ（擴增實境）已在生活中大量使用，如寶可夢就是ＡＲ運用的最好實例。圖書館主任許哲偉說，若老師開發課程、廠商提供技術，ＶＲ就容易成為課程一部分。

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  • 中崙高中國中部八年級學生參加暑輔時試用，一個月完全採平板上課、並可帶回家。老師也評估效果，認為學生學習效率、專注度確實有提升。（記者梁珮綺攝）

    中崙高中國中部八年級學生參加暑輔時試用，一個月完全採平板上課、並可帶回家。老師也評估效果，認為學生學習效率、專注度確實有提升。（記者梁珮綺攝）

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