〈台北都會〉北門郵局蓋雙塔 2千員工問怎安置
〔記者郭安家、黃立翔／台北報導〕中華郵政公司董事長翁文祺、北市府副市長林欽榮相繼宣布，要將八十六年歷史的北門郵局大樓後方四千坪土地公辦都更，蓋中華郵政之塔（CHP Tower），卻未與該處的員工溝通。中華郵政工會理事長鄭光明昨率近一百名會員抗議，指林欽榮畫大餅，公司的開發案也是海市蜃樓，缺乏配套措施，該處兩千位員工將何去何從？
中華郵政公司回應，僅在初步協商、規劃階段，合作細節尚在洽談中，現有單位須搬遷至其他場所等問題，將請市府協助尋覓合適場地，若有具體開發方案及搬遷計畫，將與工會充分溝通協調以取得共識，並維護、爭取員工及公司應有權益；至於北門郵局將維持現址營業。
北門郵局是市定古蹟，後方行政大樓、函件大樓及停車場等空間，將比照日本郵政東京「JP Tower」模式，打造五十及卅層中華郵政雙塔，計畫一年半完成招商、三年半完工、二○二○年落成。
鄭光明表示，問過日本郵政，東京塔規劃要五、六年，另需三年改建，且安置三千名員工後才開發；反觀中華郵政計畫，未經經營策略委員會討論、董事會未通過，勞工董事也不知情，兩千名員工安置在哪裡？
近一百人於行政大樓高喊口號，「漠視工會、缺乏民意，要配套、反亂建！」有會員質疑，翁文祺是馬政府任命董事長，近日國營事業董事長頻頻換人，翁可能在討好新政府，力推開發案，保住官位，卻漠視員工權益。
市議會國民黨團也接獲工會陳情，指「中華郵政之塔」公辦都更案投資額在兩百七十至三百億元間，市府卻未與議會商量，不尊重議會，且該開發納入西區門戶計畫，但該計畫內的雙子星開發案無進展、招商進度零，市府就把歪腦筋動到北門郵局；呼籲市府未與工會、市議會充分討論前，勿片面作為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
市府欲在三峽打造「北台客家文創園區」，未料約五公頃大的國有土地上，長期有工廠、農民使用，導致工程延宕多年無法執行，為收回土地，市府擬發放約九…
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 精品讀時 首現中文之美
- 台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶
- 再扯退賽挨罵 謝淑薇刪文改道賀
- 林志祥 挑戰單季10轟
- 邱素貞瑜伽倒閉 團訟受理到月底
- 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 宋芸樺示範保養 可達鴨上身
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- Oh My God踩宗教地雷 玖壹壹滅火切割
- 雙北福地宅價差顯著 平價也有好屋
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 百年兆豐 螺絲全鬆
- 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
- 香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 傳奇教頭 陳保泉猝死
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 遏止Uber違規營業 政院將重罰、追稅千萬
- 朋友報金喜 陳葦綾反應爆笑
- 孫浩俊脫內褲救柳演錫 「基」情四射
- 27年患7種癌／76歲嬤樂觀抗癌 連過7關
- 課審會學生代表 自辦研習課程拚增能成長
- 財劃法修正下月出爐 減債怠惰祭重罰
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 高山峰半年練成狠腳色
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 自由廣場》上海部長 台北公安
- 李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
標題：〈台北都會〉北門郵局蓋雙塔 2千員工問怎安置
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email