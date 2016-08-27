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〈台北都會〉北門郵局蓋雙塔 2千員工問怎安置

2016-08-27

〔記者郭安家、黃立翔／台北報導〕中華郵政公司董事長翁文祺、北市府副市長林欽榮相繼宣布，要將八十六年歷史的北門郵局大樓後方四千坪土地公辦都更，蓋中華郵政之塔（CHP Tower），卻未與該處的員工溝通。中華郵政工會理事長鄭光明昨率近一百名會員抗議，指林欽榮畫大餅，公司的開發案也是海市蜃樓，缺乏配套措施，該處兩千位員工將何去何從？

中華郵政公司回應，僅在初步協商、規劃階段，合作細節尚在洽談中，現有單位須搬遷至其他場所等問題，將請市府協助尋覓合適場地，若有具體開發方案及搬遷計畫，將與工會充分溝通協調以取得共識，並維護、爭取員工及公司應有權益；至於北門郵局將維持現址營業。

北門郵局是市定古蹟，後方行政大樓、函件大樓及停車場等空間，將比照日本郵政東京「JP Tower」模式，打造五十及卅層中華郵政雙塔，計畫一年半完成招商、三年半完工、二○二○年落成。

鄭光明表示，問過日本郵政，東京塔規劃要五、六年，另需三年改建，且安置三千名員工後才開發；反觀中華郵政計畫，未經經營策略委員會討論、董事會未通過，勞工董事也不知情，兩千名員工安置在哪裡？

近一百人於行政大樓高喊口號，「漠視工會、缺乏民意，要配套、反亂建！」有會員質疑，翁文祺是馬政府任命董事長，近日國營事業董事長頻頻換人，翁可能在討好新政府，力推開發案，保住官位，卻漠視員工權益。

市議會國民黨團也接獲工會陳情，指「中華郵政之塔」公辦都更案投資額在兩百七十至三百億元間，市府卻未與議會商量，不尊重議會，且該開發納入西區門戶計畫，但該計畫內的雙子星開發案無進展、招商進度零，市府就把歪腦筋動到北門郵局；呼籲市府未與工會、市議會充分討論前，勿片面作為。

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  • 中華郵政工會理事長鄭光明率會員抗議北門郵局行政大樓開發案漠視員工聲音，影響二千位員工權益。（記者郭安家攝）

    中華郵政工會理事長鄭光明率會員抗議北門郵局行政大樓開發案漠視員工聲音，影響二千位員工權益。（記者郭安家攝）

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