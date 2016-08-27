〈台北都會〉北門郵局蓋雙塔 2千員工問怎安置

2016-08-27

〔記者郭安家、黃立翔／台北報導〕中華郵政公司董事長翁文祺、北市府副市長林欽榮相繼宣布，要將八十六年歷史的北門郵局大樓後方四千坪土地公辦都更，蓋中華郵政之塔（CHP Tower），卻未與該處的員工溝通。中華郵政工會理事長鄭光明昨率近一百名會員抗議，指林欽榮畫大餅，公司的開發案也是海市蜃樓，缺乏配套措施，該處兩千位員工將何去何從？

中華郵政公司回應，僅在初步協商、規劃階段，合作細節尚在洽談中，現有單位須搬遷至其他場所等問題，將請市府協助尋覓合適場地，若有具體開發方案及搬遷計畫，將與工會充分溝通協調以取得共識，並維護、爭取員工及公司應有權益；至於北門郵局將維持現址營業。

北門郵局是市定古蹟，後方行政大樓、函件大樓及停車場等空間，將比照日本郵政東京「JP Tower」模式，打造五十及卅層中華郵政雙塔，計畫一年半完成招商、三年半完工、二○二○年落成。

鄭光明表示，問過日本郵政，東京塔規劃要五、六年，另需三年改建，且安置三千名員工後才開發；反觀中華郵政計畫，未經經營策略委員會討論、董事會未通過，勞工董事也不知情，兩千名員工安置在哪裡？

近一百人於行政大樓高喊口號，「漠視工會、缺乏民意，要配套、反亂建！」有會員質疑，翁文祺是馬政府任命董事長，近日國營事業董事長頻頻換人，翁可能在討好新政府，力推開發案，保住官位，卻漠視員工權益。

市議會國民黨團也接獲工會陳情，指「中華郵政之塔」公辦都更案投資額在兩百七十至三百億元間，市府卻未與議會商量，不尊重議會，且該開發納入西區門戶計畫，但該計畫內的雙子星開發案無進展、招商進度零，市府就把歪腦筋動到北門郵局；呼籲市府未與工會、市議會充分討論前，勿片面作為。