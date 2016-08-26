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〈南部〉疑身心出狀況 警副所長開槍自戕

2016-08-26

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市岡山警分局橋頭分駐所副所長蘇崇正昨中午十二時卅分，在辦公室持手槍朝太陽穴開一槍自戕，經緊急送醫仍不治，家屬透露，蘇員最近身體出狀況，但一直查不出病因，可能壓力太大，因此一時想不開。

岡山警分局副分局長余瑞堂表示，蘇崇正現年四十歲，警專十三期畢業，已婚，育有三女，長女目前就讀國小一年級，另兩女還在念幼兒園，平常工作認真負責，曾於九十七年獲選全國模範警察。

蘇員剛休完三天假，昨上班第一天，上午前往湖內分局參加射擊訓練後，十時卅分返回所內休息，在副所長辦公室內，先用手機傳訊息給家人群組，訊息中寫下「拜託大家，好好照顧我的妻小」後，隨即拿起手槍朝太陽穴開了一槍。

同仁驚聞槍響趕緊衝入將他送醫急救，蘇到院時，左、右太陽穴各有一處傷口，已無心跳呼吸，經插管急救無效，於下午三時廿五分拔管。

警所同仁表示，蘇員原本個性活潑開朗，但近二、三個月突然暴瘦七、八公斤，鬱鬱寡歡，好像變了一個人似的，相關輕生原因尚待警方進一步調查。

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  • 高市岡山警分局橋頭分駐所副所長蘇崇正昨在辦公室舉槍自戕。（記者蘇福男翻攝）

    高市岡山警分局橋頭分駐所副所長蘇崇正昨在辦公室舉槍自戕。（記者蘇福男翻攝）

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