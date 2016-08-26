〈北部〉效法歐日 新竹火車站前大改造

2016-08-26

打掉花台矮牆 視覺通透

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹轉運站啟用後，有效解決新竹火車站前站交通壅塞問題，後站景觀翻轉，市府交通處預計再投入四千萬元，參考東京有樂町車站、丹麥哥本哈根市及英國倫敦國王十字車站，以線條延伸視覺概念，進行火車站前庭廣場與周邊景觀大改造，重新規劃鋪面設計、綠美化和接送區，提升視覺穿透性，營造人車分流的人本步行環境，預計明年下半年完成。

市長林智堅說，新竹火車站是全台現址歷史最久的火車站，更是新竹市重要地標，後站景觀已經翻轉，前站是商業中心，更需要大改造。

他說，上週文化部長鄭麗君來訪，承諾協助火車站立面維護與地磚更新，期盼透過廣場改造與文資維護，帶動前後站都市機能，重現新竹火車站百年風華。

人行步道拓寬 人車分流

交通處也仿傚日本東京及歐洲多個火車站，規劃將火車站前庭廣場、站前廣場及兩廣場間的中華路進行大改造，統一鋪面材料與植栽，現有花台與矮牆一併拆除，達到視覺通透效果，站前廣場人行步道也可從三公尺拓寬到五公尺。

林森路地下道 月底封閉

站前廣場「林森路地下道」月底也會正式封閉，「前後站地下道」二號、三號出入口重新設計開口方向，並改善雨遮，讓旅客出站就可直達無障礙電梯與地下道入口。

廣場不供臨停 設接送區

交通處長倪茂榮說，站前廣場未來不再供機車與汽車臨時停車，但會在中華路設置臨停停車彎，「以人等車」取代臨停，減少站前車輛多而雜亂情形。

他說，火車站前庭和站前廣場鋪面大改造計畫已進入細部設計階段，年底就會向內政部城鄉風貌爭取經費，預計投入四千萬元，明年動工後，下半年就能讓站前景觀大翻轉，未來旅客一踏出火車站，就能感受到嶄新且視覺穿透的大廣場，然後將人本環境空間延伸到中正路及市政府。

交通處也統計，新竹轉運站啟用後，成功移轉站前中華路、林森路及中正路每天三千五百輛車流；九月初後，國道車輛會全部移轉到轉運站，加上林森路站前停車場啟用，可有效紓解前站交通。