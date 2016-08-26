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〈北部〉「桃園好棧」徵選 新增神秘客評分

2016-08-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園好棧」徵選活動即日起至九月八日受理報名，市長鄭文燦昨出席宣傳記者會，呼籲桃園市合法飯店、旅館、民宿業者踴躍報名，徵選依經營型態分為Hotel、Motel及Homestay組，評選分兩階段，第一階段採書面審查及網路人氣票選，選出入圍者，第二階段為評審實地審查、神秘客體驗評分，選出十五家「桃園好棧」。

今年活動特別募集民眾加入神秘客評分行列，從餐飲、住宿環境、體驗感受、在地特色及創意服務等面向進行評分，有意加入神秘客的民眾，需於九月十三到二十六日至「2016桃園好棧」活動官網，投下最想住的旅宿，再點選參加神秘客募集活動，就有機會擔任神秘客，得到免費入住體驗的機會，挑戰擔任評審委員的任務。

此外，參與網路票選民眾也可參加總獎金十萬元的抽獎活動，活動網址：http://taoyuanstay.tycg.gov.tw

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  • 「桃園好棧」活動自即日起至九月八日受理報名。（記者謝武雄攝）

    「桃園好棧」活動自即日起至九月八日受理報名。（記者謝武雄攝）

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