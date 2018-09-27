春節9天假 交部協調客運鬆綁7休1／明邀運輸業者討論 盼有條件放寬連假排休規定

2018-09-27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為爭取運輸業納入勞基法的七休一彈性放寬行業，尤其面對明年春節就將有九天連假出現，交通部發函請公路總局再邀集各運輸業別開會討論，預定廿八日先邀請公路客運、市區客運業者討論，希望能促成運輸業勞資雙方共識，針對連續假期等特殊狀況，向勞動部爭取有條件式的鬆綁七休一排休規定。

達成共識後再報勞動部同意

根據勞基法，例假七休一規定例外情形，須先由中央目的事業主管機關會商勞雇團體，評估確有必要適用例外規定，報請勞動部同意、公告。交通部一月、三月間就曾陸續邀集運輸業召開會議，但運輸業勞資各方意見分歧，未達共識。其中，北台灣汽車客運業工會聯合會支持適度放寬七休一，中華民國全國駕駛員職業總工會主張先明確列出哪些年節時間適用，才會同意爭取放寬，台灣汽車客運產業工會則反對放寬。

交通部公路總局官員表示，雖然最近幾個連假沒有開放例假挪移，順利完成公共輸運任務，但是因為這些都是三、四天的較短期連假，目前較有急迫性的是明年有九天假期的春節，希望春節前與客運等相關業者、工會取得共識，報請勞動部同意。

資方：不一定要堅持12休2

交通部政次王國材表示，公共運輸及遊覽車等駕駛工作都很辛苦，且攸關全車旅客安全，除資方意見外，也要聆聽勞方意見。交通部會謹慎處理，在確保運輸行車安全無虞的前提下，再跟勞動部協商放寬運輸業七休一休假規範。

據了解，針對放寬七休一，客運資方目前已有讓步想法，不一定要堅持十二休二的方案；中華民國汽車客運商業同業公會全國聯合會認為，若是八休一、九休一也能夠接受，且只有在特定假日或連假彈性放寬。

北台灣汽車客運業工會聯合會理事長高令國表示，公車業不像國道客運，車速較慢、危險性低，偶爾工時彈性拉長，不致造成太大壓力，且駕駛等工作人員排休確實需有彈性，否則連假期間，公車、客運業長期缺員情況下，恐開不出車班，會造成民眾不便而引起民怨。

高令國指出，七休一的規定應可有條件的彈性放寬，而各家業者勞資雙方也可內部協調適當排假方式，總是要盡量找出可以讓運輸產業永續發展、對勞資雙方都有利的折衷作法。