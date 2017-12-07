蘇花改谷風隧道坍方搶修 108年完工目標不變

2017-12-07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）谷風隧道，十月發生動工六年來最大規模抽坍，一萬立方公尺土石，掩埋兩部工程機具，災害範圍一百二十公尺，雖未造成傷亡，但要花八個月時間清除，各界擔心一○八年底蘇花改全線完工的支票，能否如期兌現？蘇花改工程處長邵厚潔表示，一○八年底全線完工目標不變。

蘇花改各個隧道開挖前，都有進行詳細地質調查，谷風隧道這次抽坍事故，蘇花改工程處長邵厚潔說，不排除上面有幾處未被發現的岩層及地下水脈，加上十月東澳累積雨量達九百四十毫米，種種因素釀成這次意外。

民國一百年動工的蘇花改，路線全長卅八．八公里，沿線共有八座隧道，由於工程須穿越許多地質破碎帶，時常出現地下湧水及土石抽坍意外，即將通車的東澳隧道，就經歷過兩百餘次大小規模抽坍。

土石坍落後，隧道上方岩層產生若干破洞，蘇花改工程處緊急修補，並組成專案處理小組，預計本月中旬提出地質補充調查報告，重新評估谷風隧道地質，研議補強計畫。

谷風隧道屬於南澳到和平段工區，一○四年也曾發生抽坍意外，當時崩落土石超過六千立方公尺，耗時八個月清運。邵厚潔說，因谷風隧道已貫通，此次抽坍掉落的土石，工程單位已調派兩組坑夫工班、共十二人，從兩端同步清理。

邵厚潔說，抽坍發生後，雖要額外抽調人力清運土石，但隧道其他工程仍依計畫進行，機電、土建採雙軌並行施作，不影響工程進度，一○八年底全線完工目標不變。