清淤累計花逾20億仍未奏效 台東縣府擬大武漁港轉型

台東縣大武鄉尚未漁港飽受淤港之苦難解，縣府推動轉型。（記者黃明堂攝）

2024/04/10 16:35

〔記者黃明堂／台東報導〕台東南迴海岸僅有的漁港大武鄉「尚武漁港」長年淤沙，一年投入2500萬清淤，累計花逾20億，仍無法治本；因漁業產值低，清淤成本高，加上漁民老邁，縣府擬全面收購漁船，推動漁港朝地方創生轉型活化。

縣府兩年前曾邀請專家學者進行漂沙調查及水工模型試驗，結果都無法有效改善淤沙，因此決定推動轉型，但強調是「活化」而非「廢港」。縣府多次向農業部漁業署提出漁船收購計畫，日前獲漁業署回覆今年將向立院提案。

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大武鄉尚武漁港於1953建港，港口經常淤積，1991年將防波堤向外延伸阻止漂沙流入港嘴口，但成效未獲改善。縣府農業處表示，每年都花費超過2500萬投入清淤，但仍常出現今天清、明天淤的現象，一年能出港不到3個月。

農業處說，台東的漁業以新港漁港占7成為最大宗，尚武漁港連1%都不到，現有的漁船有30多艘，實際運作的只有20多艘，經濟產值不及政府每年投入的成本，因此，去年開始向漁民溝通轉型，今年起也不再投入大筆經費進行清淤。漁民則擔心船隻何去何從，還有未來靠什麼生活。

農業處表示，收購船隻計畫如果獲中央支持，只要漁民有意願，就可以賣給政府。另外，縣府推動地方創生計畫，可以輔導漁民開店，漁民年紀都很大了，可以不必再辛苦出海討生活。

當地部分漁民認為此舉形同廢港，斷了漁民生計，因此表達反對，但也有漁民認為，只有收購條件夠優厚，且真的讓他們看到不出海也能賺到錢，是可行方向。

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