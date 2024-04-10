環狀線鋼梁錯位究因 蔣萬安：第三方公正機關鑑定

環狀線鋼梁錯位原因，台北市長蔣萬安表示會請第三方公正機關鑑定。（記者田裕華攝）

2024/04/10 16:38

〔記者何玉華／台北報導〕通車才4年、在新北市境內的捷運環狀線第一階段路線在花蓮強震中發生軌道錯位，新北市長侯友宜認為5級震度就發生問題，要進行檢討；台北市議員苗博雅今（10）天在台北市議會質詢台北市長蔣萬安說，這條台北市捷運局蓋的路線，事發7天「你（蔣萬安）弄清楚了嗎？」蔣萬安表示，會請第三方公正機關鑑定。捷運局長鄭德發也說明，無損結構。

捷運環狀線是花蓮強震中全台唯一受災的捷運系統，侯友宜9日在新北市的治安會報中表示，台北捷運局監造環狀線時，耐震規定是6級以上，但5級震度就發生問題，要進行檢討；台北市議員苗博雅、詹為元今天也在台北市議會關心此事。

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苗博雅質詢蔣萬安「過了7天，弄清楚了嗎？」是當時的設計有人謀不臧？還是設計強度不夠？蔣萬安表示，施作符合交通部的耐震設計規範，發生錯位的原因會請第三方公正機關來鑑定。

苗博雅說，根據2006年的舊規範，中度地震時主結構體要維持在彈性限度內，變形不得妨礙列車運行；花蓮強震在台北市只有5級弱，應該是規範中的中度地震，環狀線這設計有符合設計規範嗎？你有看過設計規範怎麼寫嗎？5級弱震度，鋼梁就錯位，這是正常的嗎？

蔣萬安表示「確實」，會來了解當時施作，若符合規範，這次的地震怎麼會發生錯位？但這牽涉專業，了解原因，需要找第三方公正單位來鑑定。

國民黨議員詹為元也關切這問題，質疑耐震係數跟位移到底有沒有影響到結構安全？台北市捷運局掌鄭德發說明，設計是用2007年的耐震規範，是0.24個G（加速度），又因為是鐵道橋梁，在乘上1.2的安全係數，等同耐震6級，因此沒有造成結構破壞。

此外，因為是高架橋梁，有一個偏心柱的自由端，偏位本身就是一個安全閥，讓其在移動時拉住高架橋的橋梁不掉下去；實際發生的原因還要請第3方公正單位鑑定。

詹為元關心目前的偏移是損壞還是可修復？修復需多久時間？鄭德發表示是可修復的狀態，看不出來結構有損壞；因為已經移交由新北市主導，北捷會全力支援必要的工作；另也因是承建單位，未來會啟動第三單位的鑑定來釐清楚。

台北市議員苗博雅針對環狀線鋼梁錯位提出質詢。（記者田裕華攝）

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