美髮品牌卡氛 部分地下工廠製造

2017-10-20

〔記者邱灝唐、王俊忠、楊金城／台南報導〕知名女星代言的美髮品牌「卡氛（KAFEN）」，驚傳有部分產品在台南一家地下工廠製造。台南市衛生局在五月十六日前往位在台南佳里區的製造商聖凱化妝品公司稽查屬實，台南地檢署並依違反化粧品衛生管理法向台南地院聲請對林姓實際負責人簡易判刑。

負責人起訴 產品5月已下架

因台南市衛生局五月查獲，卻未向外界公布稽查結果，遭質疑包庇業者。台南市衛生局回應，因配合偵查不公開才未公布。林姓業者昨坦承疏失，表示不知倉庫用來分裝產品是違法的，相當後悔。

林男說，合法登記的工廠只有廿多坪大，不夠使用，才會又租下面積各七十多坪的兩個倉庫堆放包材，今年二月因原料、包材搬來搬去麻煩，又要照顧中風老父，才便宜行事在倉庫分裝、製造部分產品，品質絕無問題，不知這樣會觸法，被南市衛生局查封部分產品和下架後，生意大受影響，生計快出問題。

南市衛生局五月十六日現場查獲製造機器、原料、半成品及成品「亞希朵玫瑰沐浴乳」、「亞希朵水潤柚涼護髮素」、「卡氛美肌香水沐浴乳」、「亞希朵玫瑰香水沐浴乳」、「水潤柚涼洗髮精」、「水潤柚涼沐浴乳」、「米蘭可系列角蛋白修護素」、「葡萄柚護髮素」、「白麝香洗髮精」等九項化粧品共四八七五瓶，當場查扣封存，五月廿三日已通知各縣市衛生局協助下架回收。