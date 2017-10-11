多益去年成績 台灣居全球後段班

2017-10-11

〔記者吳柏軒／台北報導〕多益測驗（TOEIC）昨公布二○一六年全球考生調查，其中台灣去年總考試人次為卅六萬七千多人，考生平均拿下五三四分，在東亞各國中輸給菲律賓、南韓及中國，但比日本、香港及越南等國要高，若細究職業，全職學生佔總體考生達六成五四以上，與大學設置英語門檻有關。

勝過日港輸中韓

該調查由美國教育測驗服務社（ETS）台灣區總代理忠欣公司發布，台灣成績方面，聽力平均得二九五分、閱讀平均二四○分，總分平均五三四分，在全球各國排名四十，算後段班，輸給東亞的菲律賓七○九分、韓國六七九分、中國五八六分等，但比日本、香港、越南好。

在全球平均分上，加拿大籍考生平均八三三分最高（多益測驗滿分為九九○分），而總調查報告約有五一九萬多名考生填答，若看年齡，全球考生有四成是廿一至廿五歲，而男性佔五成四，具大學學歷者佔五成三六，全職學生佔比也高達五成三五，學習十年英語以上的考生則佔了四成五五最多。

該調查也指出，台灣方面去年共有卅六萬七三五三人次報考，年齡廿四歲以下居多，佔比達七成八，女性平均成績則比男性高出廿一分，而在職業方面，全職上班族僅佔一成八七，最大部分的考生來自全職學生，高達六成五四，其中最大原因就是學校設有英語畢業門檻，有多達三成六七的考生是為此而參加考試；另外，有十五．四％是為了求職，評估英語課程成果則佔廿六．六％。