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中高齡勞參率創新高 大嬸優於大叔

2017-06-20

女性較十年前約增長五成

〔記者吳柏緯／台北報導〕去年中高齡就業者的勞動參與率達六十二．四二％，創下近十年來新高，且女性的成長幅度優於男性，較十年前約增長五成。勞動部分析，女性教育程度上升、職場環境對女性更為友善，連帶提高就業意願。

勞動部昨公布去年中高齡勞動力統計。去年四十五歲以上的中高齡就業人口為四百三十二萬人，較前年增加七萬四千人，勞動力參與率為六十二．四二％，不但比前年上升○．五三個百分點，也是近十年來新高。

近年女力崛起，也反映在女性職場的表現與參與程度。以人數分析，去年中高齡男性就業者共有二百四十九．四萬人、女性一百七十三．四萬人。十年來男性增加約五十萬人，增幅廿五．○八％；女性則增加六十一．二萬人，增幅達五十四．五三％。

至於中高齡就業者的薪資水準，調查顯示，九十六．四九％的就業者從事全職工作，每月經常性收入平均為四萬三九四六元。若以行業別分析，「資訊及通訊傳播業」平均薪資達六萬三七六七元最高、「金融及保險業」約六萬一四三二元次之、「電力及燃氣供應業」六萬一○一○元居第三。

去年中高齡失業率為二．一五％，較前年上升○．一六個百分點，有工作機會但未去就業的原因以「待遇太低」占五十四．二一％最高；未曾有過工作機會者所遭遇的困難則以「年齡限制」占四十五．一六％居多。

勞參率仍遠低於日韓

雖然台灣的中高齡勞參率有逐年增加的趨勢，但與鄰近的南韓、日本等國相比，仍然偏低。勞動部指出，「照顧家裡不便外出工作」、「年紀較大、已退休」與「家庭經濟尚可、不需外出工作」為主要原因，大約有二百五十一萬的中高齡勞工因此未投入勞動市場。

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