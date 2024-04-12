綠色永續概念從教育扎根 新北市府攜手科大、產業合辦綠領人才培育計畫

新北市府教育局、環保局、經濟發展局與國立勤益科技大學、綠色能源產業聯盟等單位合作辦理「新北綠領人才培育計畫」，將綠色永續概念從教育扎根。（記者黃子暘攝）

2024/04/12 15:10

〔記者黃子暘／新北報導〕為將綠色永續概念從教育扎根，新北市府教育局、環保局、經濟發展局與國立勤益科技大學、綠色能源產業聯盟等單位合作辦理「新北綠領人才培育計畫」，今（12）日舉行啟動記者會，副市長劉和然出席指出，此計畫從今年啟動至2030年，將投入3000萬經費，分階段實施「綠素養、綠科學及綠技能」三大領域的人才培育，期望建立綠色永續的學習環境，培育綠領專業人才，支持新北市淨零目標。

劉和然現場授予6位技職綠領種子教師證書，期許教師們在綠色教育領域持續貢獻和領導。教育局指出，市府跨局處合作培育綠領人才，教育局透過綠領課程研發及師資培育，攜手科大及產學合作推動綠科學，將教案融入群科領域教學，綠領主題融入國際青年論壇，搭配低碳校園認證等培養學子綠素養，同時結合經發局碳健檢現場活動、永續城市產業淨零論壇等，培育學子綠技能。

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勤益科大校長陳文淵說，學校將協助技高學生舉辦夏令營、針對教師安排專家學者演說並協助審查技高端綠領素材教案，用大學「母雞帶小雞」的方式推廣綠色永續基礎知識，也盼合作計畫讓新北技高端師生更能掌握未來就業趨勢。

教育局表示，這次綠領人才培育計畫啟動，是新北市向綠色永續轉型的重要里程碑，也助於推動全國技職教育創新與提升，市府將持續為學生提供更多元化的綠色和技職教育創新學習機會。

新北市府教育局、環保局、經濟發展局與國立勤益科技大學、綠色能源產業聯盟等單位合作辦理「新北綠領人才培育計畫」，將綠色永續概念從教育扎根。（記者黃子暘攝）

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