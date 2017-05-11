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機捷北車站 72株孟宗竹枯黃

2017-05-11

桃園機場捷運的台北車站A1站大廳，直入天際的72株孟宗竹，在機捷剛通車時綠意盎然，但經過2個月後，現已呈現枯黃狀態，美景不再。北工處工務所主任林聿群表示，預計6月中旬車站會更換新的一批孟宗竹。

林聿群表示，A1車站是由獲得普利茲克獎的日本名建築師槙文彥打造，總設計費用高達6億元。與廠商有簽約1年的孟宗竹保活期。由於孟宗竹移至室內，栽種不易，一年平均要換2到3次，總金額約需90萬。明年6月至7月合約到期後，將視情形決定是否繼續使用孟宗竹，或以其他植物替代。

（記者陳紜甄）

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  • 桃園機場捷運的台北車站A1站大廳，直入天際的七十二株孟宗竹，原本機捷剛通車時綠意盎然，但經過兩個月後，現已呈現枯黃的狀態。（記者陳紜甄攝）

    桃園機場捷運的台北車站A1站大廳，直入天際的七十二株孟宗竹，原本機捷剛通車時綠意盎然，但經過兩個月後，現已呈現枯黃的狀態。（記者陳紜甄攝）

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