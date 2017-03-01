筌聖老家雇逃逸外勞 高市重罰120萬
2017-03-01
〔記者黃良傑／高雄報導〕涉人口販運被起訴的岡山筌聖老家食品加工廠，蔡姓女負責人坦承雇用逃逸外勞，高市勞工局昨祭重罰一百二十萬元，另對媒介逃逸外勞的仲介業者，也開罰五十萬元。
勞工局表示，三名鑑別為人口販運被害人的外籍勞工，查緝當日即依規定協助安置，其中一人已於去年四月返國，二名印尼籍外勞目前由安置機構收容照顧，且已依規定申請臨時工作證，目前一人已在工作。
勞工局指筌聖老家違法行為，是典型人口販運案件，雇主惡行重大，不過全案事隔一年，勞工局竟未採取行政處分，引發質疑。
勞工局長鄭素玲昨天聲明，全案於去一月會同警察相關單位查獲，四月移送地檢署偵辦，對未能及時裁處，會確實檢討改進，也將每年安排專案檢查，保障外籍勞工人身及工作權。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 筌聖老家
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 典藏燈會花燈 石榴驛添亮點
- 鉅額軍費不獲支持 川普今國會演說
- 日天皇首訪越南 將慰問二戰老兵遺眷
- 提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係
- 台灣立起來、南榕廣場揭幕啟用
- 黃岡／無為在歧路 － 致獵人
- 台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 雅加達省長月薪不到2萬 年度補助高達6700萬
- 中正紀念堂轉型草案 下會期送立院
- 川普首場國會演說 試圖拉抬低迷支持度
- 芝山岩景觀管制限樓高 居民組自救會抗議
- 巨人4日戰火腿 岱桑無緣會老友
- 火箭遇溜馬 打完半場變狗熊
- 小檔案 冬山火車站
- 二二八拚轉型正義 原民不缺席
- 胡凱翔當鏢客 裕隆季後利多
- 小嫻何守正為了這件事 暫緩求子計畫
- IKEA賣自行車 平整包裝組裝樂
- 機捷明正式通車 試乘破120萬人次
- ASTRO撲台處女秀 甜唱《告白氣球》致敬周董
- 林鄭月娥登記選港特首 稱獲近半選委支持
- 自由廣場》「228紀念蔣總統」的沉思
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228, PAST AND PRESENT: Premier highlights transitional justice
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 祖父目睹二二八鎮壓 紐國客來台追思
- 經典賽》台熱身賽首抱蛋 宋家豪是亮點
- 〈愛の相親事件簿〉被愛蒙蔽 自欺欺人當小三
- 先宣導 渡輪現金票價延至3/21調漲
- 停車收費又淋雨 新豐富車站挨批
- 重談自貿協定 墨西哥不接受關稅或配額
- 228憶亡父 柯爸：當年險死槍下
- 剛圓民宿夢 女主人竟回不來了
- 呂政達／怎樣當孔雀
- 書劍集》專家墜落與動物本能
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：筌聖老家雇逃逸外勞 高市重罰120萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分