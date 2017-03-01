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筌聖老家雇逃逸外勞 高市重罰120萬

2017-03-01

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉人口販運被起訴的岡山筌聖老家食品加工廠，蔡姓女負責人坦承雇用逃逸外勞，高市勞工局昨祭重罰一百二十萬元，另對媒介逃逸外勞的仲介業者，也開罰五十萬元。

勞工局表示，三名鑑別為人口販運被害人的外籍勞工，查緝當日即依規定協助安置，其中一人已於去年四月返國，二名印尼籍外勞目前由安置機構收容照顧，且已依規定申請臨時工作證，目前一人已在工作。

勞工局指筌聖老家違法行為，是典型人口販運案件，雇主惡行重大，不過全案事隔一年，勞工局竟未採取行政處分，引發質疑。

勞工局長鄭素玲昨天聲明，全案於去一月會同警察相關單位查獲，四月移送地檢署偵辦，對未能及時裁處，會確實檢討改進，也將每年安排專案檢查，保障外籍勞工人身及工作權。

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  • 「嘉義財號」船長夫婦返台。（記者陳彥廷攝）

    「嘉義財號」船長夫婦返台。（記者陳彥廷攝）

  • 漁民除接風洗塵，還舉布條向政府陳情。（記者陳彥廷攝）

    漁民除接風洗塵，還舉布條向政府陳情。（記者陳彥廷攝）

  • 筌聖老家為岡山地區老字號食品工廠，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，供應台南、高雄等地學校和商店。（記者蘇福男攝）

    筌聖老家為岡山地區老字號食品工廠，主要生產豆腐、豆干等豆類製品，供應台南、高雄等地學校和商店。（記者蘇福男攝）

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