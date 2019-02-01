斗六「金豬報喜」！花燈展主燈 明晚圓環點燈

2019-02-01 16:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕一年一度的斗六花燈展已布置完成，以往在年後點亮花燈，賞味期較短，今年特地提前在週六（2日）晚上在圓環點燈，讓市民提前感受過年氣氛，公所也將舉辦藝文展演、文創市集、客制春聯、剪春紙及音樂野餐等迎春活動，斗六春節不無聊。

斗六圓環的豬年大吉造型花燈明晚點燈，主燈是「金豬報喜年年有魚送財來」，配合光影藝術噴水池，是全國唯一以彩繪圖騰的方式呈現可愛逗趣的Q版發財豬，身上還有斗六在地文化特色的柚子花點綴。

斗六市長林聖爵說，點燈儀式上，他會穿著「變形金剛」裝，與大小朋友同樂。

花燈策展人是妙員文化藝術團創辦人黃鈺珍，日前獲2019美國聯合國世界傑出華人藝術貢獻獎，堪稱國寶級跨領域藝術大師，她希望透過花燈，將斗六的美好傳達給更多人知道。

與圓環花燈相呼應的還有太平老街的福德宮，目前已掛了超過500盞的彩繪燈籠，入夜點燈後照亮老街，柔和的光芒中，讓斗六增添年味。

雲中街文創聚落有文創市集，結合寫春聯、剪花紙等傳統的過年習俗，初三及初四下午有魔術表演、藝文展覽與微型書展的三重奏春節活動；初一到初五下午行啟館有不同的樂團演出，還有「小人物、小土地、小滿足」過年不打烊的三小市集，邀請市民朋友共同度過一個不一樣的春節。

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