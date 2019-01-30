2017年最會賺錢醫院 長庚體系靠股利又賺大錢

〔記者吳亮儀／台北報導〕健保署今天公布2017年全國150家醫院財報和醫療服務申報情形，最會賺錢的醫院再度以林口長庚醫院居首，整體結餘金額高達79.65億元，前十名賺錢醫院中，長庚體系的醫院就佔了4間。
不過，長庚體系的醫院也並非全部賺錢，賠錢醫院前五名的第一名是嘉義長庚醫院，賠了5.22億元；接下來依序為敏盛綜合醫院（-2.05億元）、義大癌治療醫院（-1.21億元）、麻豆新樓醫院（-0.9億元）、怡仁綜合醫院（-0.63億元）。
依健保法規定，每年領取健保一定金額以上的須提供財務報告和醫療申報情形。多年來賺錢王幾乎都是林口長庚醫院，僅有一年是台大醫院奪冠。
根據財報來看，其實林口長庚醫院的「醫務收益」僅1.85億元，但非醫務收益高達77.8億元，綜觀長庚體系幾乎都是類似情形。
健保署副署長蔡淑鈴說，非醫務收入例如股利、美食街、停車場等非醫療業務收入，長庚體系多靠股利獲益，但醫務部分收入就不多。
而靠醫療業務盈餘取勝的醫院則是中國醫藥大學附設醫院，醫務收入就高達21.42億元。蔡淑鈴說，從財報看來，中國附醫的「人事」成本看起來比較少。
今年公布的財報以2017年有領取健保超過4億元以上的醫院財務報告和申報情形，包括醫學中心19家、區域醫院79家、地區醫院52家，之後應該會把標準降到2億元、且納入診所。
蔡淑鈴說，並非醫院越大就越容易賺錢，例如第18名的陽明醫院僅有300多個床位、是前20名內唯一的地區醫院，但也能賺錢。
2017年整體收支結餘前20大醫院
|排序
|醫院名稱
|整體
|醫務
|非醫務
|106年整體結餘金額（億）
|稅後純益率
|106年醫務結餘金額（億）
|106年非醫務結餘金額（億）
|病床數
|1
|長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
|79.65
|21%
|1.85
|77.80
|3,653
|2
|長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
|49.78
|22%
|3.36
|46.42
|2,596
|3
|國立臺灣大學醫學院附設醫院
|23.97
|9%
|15.23
|8.75
|2,544
|4
|中國醫藥大學附設醫院
|23.93
|12%
|21.42
|2.51
|2,043
|5
|長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院
|21.48
|41%
|3.98
|17.50
|688
|6
|長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
|18.96
|24%
|-3.87
|22.83
|1,080
|7
|臺北榮民總醫院
|14.86
|7%
|2.22
|12.64
|3,000
|8
|臺北醫學大學附設醫院
|7.84
|10%
|6.25
|1.59
|725
|9
|財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院
|6.93
|6%
|8.10
|-1.17
|1,642
|10
|義大醫療財團法人義大醫院
|6.27
|9%
|3.44
|2.70
|1,218
|11
|衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉
|6.12
|8%
|4.67
|1.45
|1,130
|12
|彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
|6.02
|5%
|-0.12
|6.60
|1,621
|13
|臺北市立聯合醫院
|5.59
|5%
|6.27
|-0.68
|2,977
|14
|臺中榮民總醫院
|5.07
|4%
|0.33
|4.75
|1,519
|15
|臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
|4.91
|18%
|0.29
|4.63
|471
|16
|佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
|4.79
|8%
|1.00
|3.79
|1,011
|17
|新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
|4.63
|6%
|2.13
|3.17
|817
|18
|陽明醫院
|3.98
|33%
|3.98
|0.00
|346
|19
|國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院
|3.98
|9%
|2.35
|1.63
|813
|20
|高雄市立大同醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營）
|3.72
|11%
|4.25
|-0.52
|411
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