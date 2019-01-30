2017年最會賺錢醫院 長庚體系靠股利又賺大錢

2019-01-30 10:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕健保署今天公布2017年全國150家醫院財報和醫療服務申報情形，最會賺錢的醫院再度以林口長庚醫院居首，整體結餘金額高達79.65億元，前十名賺錢醫院中，長庚體系的醫院就佔了4間。

不過，長庚體系的醫院也並非全部賺錢，賠錢醫院前五名的第一名是嘉義長庚醫院，賠了5.22億元；接下來依序為敏盛綜合醫院（-2.05億元）、義大癌治療醫院（-1.21億元）、麻豆新樓醫院（-0.9億元）、怡仁綜合醫院（-0.63億元）。

依健保法規定，每年領取健保一定金額以上的須提供財務報告和醫療申報情形。多年來賺錢王幾乎都是林口長庚醫院，僅有一年是台大醫院奪冠。

根據財報來看，其實林口長庚醫院的「醫務收益」僅1.85億元，但非醫務收益高達77.8億元，綜觀長庚體系幾乎都是類似情形。

健保署副署長蔡淑鈴說，非醫務收入例如股利、美食街、停車場等非醫療業務收入，長庚體系多靠股利獲益，但醫務部分收入就不多。

而靠醫療業務盈餘取勝的醫院則是中國醫藥大學附設醫院，醫務收入就高達21.42億元。蔡淑鈴說，從財報看來，中國附醫的「人事」成本看起來比較少。

今年公布的財報以2017年有領取健保超過4億元以上的醫院財務報告和申報情形，包括醫學中心19家、區域醫院79家、地區醫院52家，之後應該會把標準降到2億元、且納入診所。

蔡淑鈴說，並非醫院越大就越容易賺錢，例如第18名的陽明醫院僅有300多個床位、是前20名內唯一的地區醫院，但也能賺錢。

2017年整體收支結餘前20大醫院

排序 醫院名稱 整體 醫務 非醫務 106年整體結餘金額（億） 稅後純益率 106年醫務結餘金額（億） 106年非醫務結餘金額（億） 病床數 1 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 79.65 21% 1.85 77.80 3,653 2 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 49.78 22% 3.36 46.42 2,596 3 國立臺灣大學醫學院附設醫院 23.97 9% 15.23 8.75 2,544 4 中國醫藥大學附設醫院 23.93 12% 21.42 2.51 2,043 5 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 21.48 41% 3.98 17.50 688 6 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 18.96 24% -3.87 22.83 1,080 7 臺北榮民總醫院 14.86 7% 2.22 12.64 3,000 8 臺北醫學大學附設醫院 7.84 10% 6.25 1.59 725 9 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 6.93 6% 8.10 -1.17 1,642 10 義大醫療財團法人義大醫院 6.27 9% 3.44 2.70 1,218 11 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 6.12 8% 4.67 1.45 1,130 12 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 6.02 5% -0.12 6.60 1,621 13 臺北市立聯合醫院 5.59 5% 6.27 -0.68 2,977 14 臺中榮民總醫院 5.07 4% 0.33 4.75 1,519 15 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 4.91 18% 0.29 4.63 471 16 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 4.79 8% 1.00 3.79 1,011 17 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 4.63 6% 2.13 3.17 817 18 陽明醫院 3.98 33% 3.98 0.00 346 19 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 3.98 9% 2.35 1.63 813 20 高雄市立大同醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營） 3.72 11% 4.25 -0.52 411

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