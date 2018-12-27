冷氣團發威！明天北台灣整天濕冷 入夜下探11度

2018-12-27 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕明天北部與東北部整天濕冷，不但易下雨，山區還可能有局部大雨；中南部則是多雲有陽光，但日夜溫差大，空氣品質稍差，提醒中南部朋友出門記得適時調整衣物，做好呼吸道保護措施。

《中央氣象局》預報，明天（28日）持續受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，迎風面北部及東半部地區一整天雲多、降雨機率高，東北部地區及北部山區甚至可能持續性的降雨，更可能升級成局部大雨；中南部則是多雲但可透光的天氣。

溫度方面，北台灣明天整天較為濕冷，中部以北與東北部在清晨低溫時約14、15度，而白天高溫僅達15至18度；其他地區早晚偏冷、日夜溫差大，低溫則是16、17度，中部及花東的高溫20至23度，南部高溫26度左右。

明晚入夜後，中部以北及宜花地區的低溫將下探11至14度，其他各地也約16、17度；氣象局提醒，氣溫變化幅度大，請留意身邊患有心血管疾病者、幼兒及年長者的健康狀況。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市 、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣與連江縣等7個縣市明天的紫外線指數僅低量級；而新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣與金門縣等15個縣市達中量級。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區、馬祖及澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級；而雲嘉南因沿海局部地區受揚塵影響，而高屏位於下風處易有污染累積，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/