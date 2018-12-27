立委提案「服務費、清潔費列工資」 全數發還給勞工

2018-12-27 20:59

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社福衛環委員會今天下午審查勞基法第二條條文修正草案，擬將店家收取的「服務費」、「清潔費」列入條文中，定義為工資的一部分；勞動部見解認為，台灣社會中的「服務費」和「小費」代表意涵不同，服務費是商家營業收入，由雇主分配給勞工；小費則是消費者直接給勞工服務費，不等於工資，若貿然將服務費或小費列為工資一部分，恐將讓雇主變相減薪。提案委員和勞動部官員立場、想法截然不同，條文仍保留交付協商，送出委員會。

立委陳宜民、蔣乃辛等20人提案修正勞基法第二條條文，認為國內商家向消費者收取一定比率的服務費或清潔費，這筆費用卻不一定回到現場提供服務的服務人員，所以提案認為要將服務費、清潔費定義為工資的一部分，全數發還給勞工。

立委吳玉琴則指出疑慮，質疑若將服務費、清潔費入法定義為工資，會否變相造成雇主苛扣員工薪資；或者未來乾脆取消服務費、清潔費等名目，直接將這筆費用加入售價；除了服務費、清潔費，那茶水費、手續費等不同名目算不算？

立委陳靜敏提到，台灣社會文化中會將服務費視為小費，小費和服務費在界定上應該是不一樣的，所謂的工資是「經常性給予」，若要將服務費、清潔費入法，是不是也需要硬性規定每個店家都要在售價、定價上再另收10％；因為文化適用性，服務費和小費的不同需要先釐清。

勞動部：小費若列工資 恐會讓雇主變相減薪

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，現在店家收取服務費是屬於其商業收入，也依法課稅，再由店主、雇主分配給員工；「小費」屬於消費者直接給員工，不算是工資，若是明定小費為工資，恐會讓雇主變相減薪，不用支付完整的人事費用，用小費金額補上薪資發給，對於勞工權益未必有利，建議維持原有條文較適當。

勞基法第二條將「工資」定義為「勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。」立委陳宜民、蔣乃辛等20人提案應再加入服務費、清潔費。

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