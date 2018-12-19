小客貨租賃車營業狀況 每輛車年收入多數不到20萬

2018-12-19 16:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕UBER去年與租賃車合作，透過代顧駕駛模式載客，與計程車業務雷同。不過根據交通部相隔5年，再次針對小客貨車租賃業營運狀況調查的結果，去年不論是有靠行車業者占比，還是有提供附帶駕駛業者占比，都較上次（101年）調查呈現下降趨勢；而小客貨車租賃業車輛數與業者家數則逐年成長，去年共有1755家業者，車輛數達15萬7288輛，較上次調查的101年1378家、11萬6425輛車都大幅成長。

根據調查顯示，去年租車3天以下占81%，較101年減少10.9%，平均租車天數為2.6天，較101年增0.8天；但不論是平日還是假日，去年租車率分別較101年略為下滑2%、6%，交通部推測是因為車輛數大幅增加導致。短期租車主要用途，仍以休閒旅遊占59%最高，較101年增加1.9%，其次為商務活動25.9%，較101年下跌3.8%。

短租車全年租金收入，去年每輛車達22萬4604元，較101年增3萬9725元，有11.3%車輛收入逾50萬，但有71%業者每輛車收入不到20萬元。

長期租車每次租車平均達2.5年，主要客戶為民營公司企業占61%，其次是個人27.4%、政府機關6.4%、民間團體4.5%；長期租車客戶租車用途主要以商務活動為主，占37.9%，但較101年減少11.6%；其次為交通車、主管用車，分別占33.7%、22.3%。

長期租車的車輛租金收入，去年為29萬6087元，較101年增加2萬8263元，其中以「未滿20萬元」最多，占55.1%，其次為「20萬以上未滿30萬元」18.7%。

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