「越在嘉」說唱藝術培力 抒解新住民姊妹壓力

2018-12-15 18:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣新住民團體「越在嘉文化棧」與嘉義縣表演藝術中心合辦越南說唱藝術培力工作坊，有別於過去推廣越南文化多以跳舞、歌唱形式，這次以難度高也更深入的說唱藝術演出，請到越南知名歌手、演員黎文后指導演出，劇碼呈現家庭的悲喜故事，不少新住民因有親身體驗，感同身受，在練習、觀賞時落淚。

越在嘉文化棧負責人、新住民導演阮金紅說，過去推廣新住民文化大多以舞蹈表演、特色美食為主，她希望能更為深入，首次舉辦難度很高的越南說唱藝術演出工作坊，但台灣沒有懂得說唱藝術及越南語的老師，從越南聘請演、歌雙棲的黎文后來台指導。

12月13日至15日3天的工作坊，來自嘉義縣、南投縣、雲林縣等地新住民和移工參與，黎文后指導學員演技、肢體動作和表情，從早上排練到深夜；演出的短劇有家庭故事，如越南女子因先生外遇，又被小三侮辱，難過的哭泣，用歌唱表達心聲。

阮金紅說，新住民姊妹嫁來台灣來到陌生的國家，心裡壓力大，生活過得壓抑，也有不少人曾有悲苦的過去，有姊妹參與工作坊的戲劇，感同身受而掉淚，也盼用戲劇抒解壓力；阮金紅說，工作坊成果展將在12月16日下午2點於嘉義縣表演藝術中心芙蕖廳演出，10多段短劇演出前有中文解說，民眾可來欣賞，更深入的瞭解越南文化。

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