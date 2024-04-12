為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

動物醫院寵物死亡衍糾紛 張博洋議員 : 應告知飼主住宿與住院差別

張博洋提醒寵物在動物醫院住院跟住宿差很大，呼籲醫院應在事先告知。（記者王榮祥翻攝）

張博洋提醒寵物在動物醫院住院跟住宿差很大，呼籲醫院應在事先告知。（記者王榮祥翻攝）

2024/04/12 19:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄有寵物在動物醫院住院期間死亡，醫院卻稱寵物在半夜死亡、沒監視畫面，甚至無法詳細說明死因及有無急救?衍生醫療糾紛；高市議員張博洋認為，院方應明確告知飼主住宿與住院的差別，高市動保處允諾將發函獸醫公會提醒會員遵守。

張博洋表示，動物醫院依照高雄市獸醫診療機構（動物醫院）收費標準參考表收取住院費，但若沒有提供相對應的照護，包含巡房、持續醫療、定時檢查、因應突發狀況給予專業措施等服務，與飼主認知不同，一旦寵物發生狀況、很容易發生醫療糾紛。

他提到，隨著寵物飼養風氣盛行，動物醫療權益也備受重視，寵物住院跟住宿差很大，市府應落實及完善動物醫院住宿管理規範，若寵物住院期間，無法提供相對應的醫療服務，應只能收「住宿費」、而不是收「住院費」。

他進一步要求動保處，除了多加宣導，應督促從業人員落實動物醫院住宿管理規範，在飼主帶寵物就醫時，清楚告知服務項目及收費標準，保護院方、民眾雙方的權益；動保處答詢指出，將會發函給高雄市獸醫師公會轉知所有會員確實遵守，收取住院費用應給予飼主相對應的服務並清楚告知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播