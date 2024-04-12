動物醫院寵物死亡衍糾紛 張博洋議員 : 應告知飼主住宿與住院差別

張博洋提醒寵物在動物醫院住院跟住宿差很大，呼籲醫院應在事先告知。（記者王榮祥翻攝）

2024/04/12 19:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄有寵物在動物醫院住院期間死亡，醫院卻稱寵物在半夜死亡、沒監視畫面，甚至無法詳細說明死因及有無急救?衍生醫療糾紛；高市議員張博洋認為，院方應明確告知飼主住宿與住院的差別，高市動保處允諾將發函獸醫公會提醒會員遵守。

張博洋表示，動物醫院依照高雄市獸醫診療機構（動物醫院）收費標準參考表收取住院費，但若沒有提供相對應的照護，包含巡房、持續醫療、定時檢查、因應突發狀況給予專業措施等服務，與飼主認知不同，一旦寵物發生狀況、很容易發生醫療糾紛。

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他提到，隨著寵物飼養風氣盛行，動物醫療權益也備受重視，寵物住院跟住宿差很大，市府應落實及完善動物醫院住宿管理規範，若寵物住院期間，無法提供相對應的醫療服務，應只能收「住宿費」、而不是收「住院費」。

他進一步要求動保處，除了多加宣導，應督促從業人員落實動物醫院住宿管理規範，在飼主帶寵物就醫時，清楚告知服務項目及收費標準，保護院方、民眾雙方的權益；動保處答詢指出，將會發函給高雄市獸醫師公會轉知所有會員確實遵守，收取住院費用應給予飼主相對應的服務並清楚告知。

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