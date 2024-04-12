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妹子自掏腰包買房「要告訴家人嗎」？網搖頭：各種情勒衝妳來

女網友瞞著家人買房。示意圖，非當事人。（資料照）

女網友瞞著家人買房。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/04/12 19:09

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友去年瞞著家人買房，相關款項都是自掏腰包解決，時至今日正猶豫是否告知父母。網友則認為要看家人屬性，但也有一票人勸她三思，「說了可能惹事上身，各種親情勒索會衝著你來」。

女網友在Dcard論壇發文說，去年瞞著家人簽下一間預售屋，預計2年後交屋，各種款項皆「無後援」靠自己支付。不過每當家人談及相關話題，卻又猶豫是否要告知他們，提出「買房會讓家人知道嗎？」向其他過來人取經。

對此，儘管有人認為要憑家人屬性來決定，不少網友仍搖頭，「不會講，最怕長輩煞」、「千萬別說，講了整個家族全都知道了，就會有人想分一杯羹，各種情緒勒索都會跑出來」、「這種事情不用講，讓他們覺得你就是沒房，這樣就好，他們講他們的，你過你的」、「不會講，不然全搬過來我會哭暈」、「繼續騙，我都說我租金一個月3萬很痛苦」。

也有人分享，自己也在沒金援的情況下買預售屋，打算交屋完準備搬的時候再公開，不過「我有私下跟處得來的長輩先告知，剛好那幾位比較有買房經驗也能跟我分享一些知識」。

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