女兒不孝？父母情勒要求幫付千萬房貸 網轟：重男輕女的家庭

女網友在Dcard上問，父母想換房，請她幫忙承擔1000萬房貸，要不要接受？示意圖非當事人。（資料照）

2024/04/11 23:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有女網友疑惑問，父母想換房，請她幫忙承擔1000萬元房貸，但房子掛母親名下，之後漲了，再由三姐弟平分，要她與家人「同甘共苦」。而話題曝光，網友表示：「看妳是女生，好像理解了」

一名女網友在Dcard上表示，家裡目前只有我跟父親有賺錢，弟妹都還在讀書，母親是家庭主婦，要一起承擔大約1000萬的房貸，要我跟家裡人同甘共苦，說未來房價一定還會再漲，但房子卻要寫母親的名字，又說，將來房子三姊弟再各自平分。

原PO表示：自己也只是社會新鮮人，工作都不穩定，妹妹也還在讀書，只有打工付自己的學費、生活費，反觀父親、弟弟花錢大手大腳的，卻只要求本人要同甘共苦，不理解為甚麼，弟弟只需要承擔父母的基本生活費，讓她覺得很不公平。

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貼文曝光後，引起網友討論，「先不說未來平分，到底會怎麼分，光是經濟還沒穩定就不應該跳下去扛債」、「千萬不要答應！！超虧，實際上那就是媽媽的房子」、「不要吧，你幫忙付然後給弟妹平分爽到，真這麼大愛請父母自己來」、「重男輕女的家庭，呵呵」、「又沒寫妳名字，嘴巴講講千萬不要信」。

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