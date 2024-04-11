為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

女兒不孝？父母情勒要求幫付千萬房貸 網轟：重男輕女的家庭

女網友在Dcard上問，父母想換房，請她幫忙承擔1000萬房貸，要不要接受？示意圖非當事人。（資料照）

女網友在Dcard上問，父母想換房，請她幫忙承擔1000萬房貸，要不要接受？示意圖非當事人。（資料照）

2024/04/11 23:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有女網友疑惑問，父母想換房，請她幫忙承擔1000萬元房貸，但房子掛母親名下，之後漲了，再由三姐弟平分，要她與家人「同甘共苦」。而話題曝光，網友表示：「看妳是女生，好像理解了」

一名女網友在Dcard上表示，家裡目前只有我跟父親有賺錢，弟妹都還在讀書，母親是家庭主婦，要一起承擔大約1000萬的房貸，要我跟家裡人同甘共苦，說未來房價一定還會再漲，但房子卻要寫母親的名字，又說，將來房子三姊弟再各自平分。

原PO表示：自己也只是社會新鮮人，工作都不穩定，妹妹也還在讀書，只有打工付自己的學費、生活費，反觀父親、弟弟花錢大手大腳的，卻只要求本人要同甘共苦，不理解為甚麼，弟弟只需要承擔父母的基本生活費，讓她覺得很不公平。

貼文曝光後，引起網友討論，「先不說未來平分，到底會怎麼分，光是經濟還沒穩定就不應該跳下去扛債」、「千萬不要答應！！超虧，實際上那就是媽媽的房子」、「不要吧，你幫忙付然後給弟妹平分爽到，真這麼大愛請父母自己來」、「重男輕女的家庭，呵呵」、「又沒寫妳名字，嘴巴講講千萬不要信」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
ILLIT首張專輯銷售締造K-Pop女團第一！超越NewJeans和BLACKPINK
2024/04/01 15:20

ILLIT首張專輯銷售締造K-Pop女團第一！超越NewJeans和BLACKPINK
香港影帝吳鎮宇兒突在網路發遺照 改名換姓撇清老爸
2024/04/09 15:52

香港影帝吳鎮宇兒突在網路發遺照 改名換姓撇清老爸

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
男網友首次約會慘遭打槍！這「1關鍵」非常失禮
2024/04/08 23:18

男網友首次約會慘遭打槍！這「1關鍵」非常失禮
三輪菜車遭取締「情勒文」破功 網一面倒挺警護交通安全
2024/04/11 16:42

三輪菜車遭取締「情勒文」破功 網一面倒挺警護交通安全

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播