為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

三輪菜車遭取締「情勒文」破功 網一面倒挺警護交通安全

無牌電動三輪拼裝車經過路口被警方發現攔查。（記者姚岳宏翻攝）

無牌電動三輪拼裝車經過路口被警方發現攔查。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/11 16:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕有網友在臉書PO文，指昨天下午台北市警方在新東街扣下一輛載菜三輪車，車主是行動不便又小兒麻痺的賣菜阿姨（後經查駕駛是男性），問大家怎麼看？沒想到貼文一出，風向幾乎一面倒的支持警察，表示警察是依法行事，並沒問題，也說不要再「情勒（情緒勒索）」。

大部分網友都說應該要依法論法，「這種三輪車沒有保險，如發生交通事故的話，對方要怎麼辦？」「沒法單方面同情他」、「違規就是違規，別情勒」，另有網友說「我哥也是擺攤名下無財產，開1萬張罰單也沒有用。」

開單扣車的松山警分局表示，員警是昨天下午3時許，巡邏至松山區新東街與富錦街口，發現1台電動無牌三輪拼裝車來回行駛於新東街，恐危及交通秩序，遂將其攔停盤查。

員警發現駕駛林姓男子下午賣菜結束後，騎乘電動三輪拼裝車回家，惟該車未申請牌證，警方依道路交通管理處罰條例第12條第1項第1項「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」告發，並沒入。

警方醒，行駛道路之車輛，應經交通主管機關及相關單位審驗合格、依規定領有號牌且需定期檢驗，勿因便宜行事、節省成本而駕駛拼裝車輛上路，經警方或交通主管機關告發違規後，必將拼裝車輛沒入並依規定銷毀，以避免違規車輛行駛道路危及廣大用路人安全。

有網友將取締過程PO上臉書社團。（記者姚岳宏翻攝臉書爆料公社）

有網友將取締過程PO上臉書社團。（記者姚岳宏翻攝臉書爆料公社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日月潭設空維區掀低碳旅遊潮 2個月大型柴油車開罰930件
2024/03/26 10:28

日月潭設空維區掀低碳旅遊潮 2個月大型柴油車開罰930件
台中人注意！掃「醉犯」不手軟 連續5天酒駕大執法
2024/03/26 21:53

台中人注意！掃「醉犯」不手軟 連續5天酒駕大執法

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
南投交通科技執法再增5處 這2項列取締重點7/1啟用
2024/04/02 09:40

南投交通科技執法再增5處 這2項列取締重點7/1啟用
清明連假台1線善化段取締超速及噪音 警公布10大易超速地點
2024/04/03 16:03

清明連假台1線善化段取締超速及噪音 警公布10大易超速地點

免充電的電車？e-POWER車主老實說
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播