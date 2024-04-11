三輪菜車遭取締「情勒文」破功 網一面倒挺警護交通安全

無牌電動三輪拼裝車經過路口被警方發現攔查。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/11 16:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕有網友在臉書PO文，指昨天下午台北市警方在新東街扣下一輛載菜三輪車，車主是行動不便又小兒麻痺的賣菜阿姨（後經查駕駛是男性），問大家怎麼看？沒想到貼文一出，風向幾乎一面倒的支持警察，表示警察是依法行事，並沒問題，也說不要再「情勒（情緒勒索）」。

大部分網友都說應該要依法論法，「這種三輪車沒有保險，如發生交通事故的話，對方要怎麼辦？」「沒法單方面同情他」、「違規就是違規，別情勒」，另有網友說「我哥也是擺攤名下無財產，開1萬張罰單也沒有用。」

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開單扣車的松山警分局表示，員警是昨天下午3時許，巡邏至松山區新東街與富錦街口，發現1台電動無牌三輪拼裝車來回行駛於新東街，恐危及交通秩序，遂將其攔停盤查。

員警發現駕駛林姓男子下午賣菜結束後，騎乘電動三輪拼裝車回家，惟該車未申請牌證，警方依道路交通管理處罰條例第12條第1項第1項「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」告發，並沒入。

警方醒，行駛道路之車輛，應經交通主管機關及相關單位審驗合格、依規定領有號牌且需定期檢驗，勿因便宜行事、節省成本而駕駛拼裝車輛上路，經警方或交通主管機關告發違規後，必將拼裝車輛沒入並依規定銷毀，以避免違規車輛行駛道路危及廣大用路人安全。

有網友將取締過程PO上臉書社團。（記者姚岳宏翻攝臉書爆料公社）

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