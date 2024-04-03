清明連假台1線善化段取締超速及噪音 警公布10大易超速地點

善化警方向環保局借來移動式聲音照相設備，清明連假期間將於台1線茄拔派出所前，同時取締超速及噪音車。（善化警分局提供）

2024/04/03 16:03

〔記者劉婉君／台南報導〕清明連假行經台1線台南善化路段小心荷包！為防制改裝車輛噪音擾民並減少事故發生，善化警分局向環保局借來移動式聲音照相噪音取締執法設備，連假期間將於茄拔派出所前，同時設置移動式測速照相及聲音照相，雙管齊下取締違規車輛。警方並公布轄內10大易超速地點。

善化警分局表示，台1線常有民眾檢舉改裝車噪音影響安寧，同時也是易肇事路段，因此清明連假期間，除加強噪音車取締及稽查外，亦將配合速度管理，不分晝夜取締超速，防制危險駕車情事發生。

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善化警方也公布轄內10大易超速地點，提醒民眾當心：

（1）新市區台1線316.5公里北向（限速50公里）。

（2）新市區富強路319號南北雙向（限速60公里）。

（3）善化區台19甲線22.35公里南向（限速50公里）

（4）善化區台1線313.19公里南向（限速60公里）。

（5）善化區台1線312.8公里北向（限速70公里）。

（6）安定區國8側車道1.3公里東向（限速50公里）。

（7）大內區台84線西向36.2公里（限速90公里）。

（8）大內區台84線西向30.9公里（限速100公里）。

（9）大內區台84線東向30.4公里（限速100公里）。

（10）大內區台84線東向36.2公里（限速90公里）。

善化警分局長陳俊凱表示，依現行法規，超過規定之最高時速40公里等同危險駕駛，最高將開罰3萬6000元，並當場禁止駕駛，愛車還必須被吊扣牌照6個月，提醒民眾勿超速，，清明連假期間分局亦將針對重要幹道與提供飲酒場所周邊，規劃執行取締酒後駕車路檢勤務，並加強機動巡邏攔查，呼籲切勿心存僥倖酒駕上路。

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