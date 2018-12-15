青埔公益野餐日 弱勢小朋友同歡樂

2018-12-15 12:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕青埔基金會今天在斗六行啟館前草皮舉辦「青愛的～野來做公益！」活動，包括家扶基金會等弱勢家庭小朋友一起席地野餐，大啖PIZZA，基金會還邀來小朋友心目中的大明星－「YOYO家族」太陽哥哥，帶動現場小朋友及民眾一起歡樂搖擺。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，看見小朋友的笑容就是最大的滿足，希望藉著這場戶外野餐活動，讓平時為生活打拚、努力克服困境的家庭，增加親子間的互動時光，傳遞對彼此的愛與支持，共同攜手向前邁進。

野餐活動吸引300多名親子闔家參與，徜徉在草地上一同享受野餐的樂趣，青埔教育基金會贈送野餐墊、牛奶及PIZZA，小朋友們都很興奮，玩得不亦樂乎。

友華生技並贊助300多罐幼兒奶粉，由青埔教育基金會捐贈給各公益單位，包含雲林家扶中心、雲林縣兒童少年福利保護協會、雲林縣兒童福利發展協會、雲萱基金會。

張嘉郡表示，青埔教育基金會常年熱心公益，募集生活必需品、高營養價值奶粉等，期望能夠讓讓弱勢家庭的孩子們平安健康長大，藉由各界愛心資源舉辦本活動，希望能拋磚引玉，呼籲社會大眾共同關懷弱勢家庭。

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