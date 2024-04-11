為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

合歡山杜鵑花季登場 太管處明開放熱門步道曝

合歡山高山杜鵑花季展開，太管處轄管的合歡主峰、西北峰和小奇萊步道12日起開放。（林業保育署南投分署提供）

合歡山高山杜鵑花季展開，太管處轄管的合歡主峰、西北峰和小奇萊步道12日起開放。（林業保育署南投分署提供）

2024/04/11 18:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山杜鵑花季登場，高乘載管制13日啟動，目前合歡東峰和尖山步道，以及今年花況佳的小奇萊步道，還有合歡東峰、主峰、西北峰明（12日）都開放上山，但因仍有餘震，遊客沿路仍要小心有無落石。

花蓮強震發生後，太魯閣國家公園管理處8日公告園區暫停開放，到今日為止遊客仍禁止進入該園區的32條步道，經太管處人員檢查區內步道，及配合4月13日起實施的合歡山杜鵑花季高乘載管制計畫，太管處今天公布，明天（12日）將先開放幾條主要的賞高山杜鵑熱門步道，即合歡山主峰、西北峰和小奇萊步道，另也一併開放小風口和大禹嶺等遊憩據點。

太管處明天重新開放該處轄管的合歡主峰等合歡山區步道，而林業保育署南投分署轄管的合歡東峰和合歡尖山步道，因此次花蓮地震並沒有設施損壞，南投分署皆未有封閉措施，因此明天一樣開放賞花遊客走這兩條步道。

據了解，合歡東峰和尖山步道的玉山杜鵑花況，目前約開3-4成，小奇萊的花況聽說更好，太管處和林業保育署南投分署都提醒賞花遊客，因為現在都還有餘震，因此走這幾條賞花步道時，仍要注意自身安全，若發現步道設施災損，有安全疑慮時，就不要再通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
合歡山武嶺違停 駕駛人下跪要警勿開罰單 路人傻眼PO網
2024/04/07 13:29

合歡山武嶺違停 駕駛人下跪要警勿開罰單 路人傻眼PO網
花蓮強震》白楊步道希臘男繩索救逾10命 傳是前駐紐西蘭代表蔡爾晃女婿
2024/04/06 16:28

花蓮強震》白楊步道希臘男繩索救逾10命 傳是前駐紐西蘭代表蔡爾晃女婿

北屯精工宅『南悅豐映』即將滿席
迎接合歡山杜鵑花季 4/13起假日實施高乘載管制
2024/04/11 16:06

迎接合歡山杜鵑花季 4/13起假日實施高乘載管制
合歡山杜鵑花季交管期間 6路段開放路肩停車
2023/05/14 15:42

合歡山杜鵑花季交管期間 6路段開放路肩停車

免充電的電車？e-POWER車主老實說
強震毀花季？太管處檢視合歡群峰步道狀況 4/13前研議是否開放
2024/04/09 17:06

強震毀花季？太管處檢視合歡群峰步道狀況 4/13前研議是否開放
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播