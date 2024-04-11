合歡山杜鵑花季登場 太管處明開放熱門步道曝

合歡山高山杜鵑花季展開，太管處轄管的合歡主峰、西北峰和小奇萊步道12日起開放。（林業保育署南投分署提供）

2024/04/11 18:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山杜鵑花季登場，高乘載管制13日啟動，目前合歡東峰和尖山步道，以及今年花況佳的小奇萊步道，還有合歡東峰、主峰、西北峰明（12日）都開放上山，但因仍有餘震，遊客沿路仍要小心有無落石。

花蓮強震發生後，太魯閣國家公園管理處8日公告園區暫停開放，到今日為止遊客仍禁止進入該園區的32條步道，經太管處人員檢查區內步道，及配合4月13日起實施的合歡山杜鵑花季高乘載管制計畫，太管處今天公布，明天（12日）將先開放幾條主要的賞高山杜鵑熱門步道，即合歡山主峰、西北峰和小奇萊步道，另也一併開放小風口和大禹嶺等遊憩據點。

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太管處明天重新開放該處轄管的合歡主峰等合歡山區步道，而林業保育署南投分署轄管的合歡東峰和合歡尖山步道，因此次花蓮地震並沒有設施損壞，南投分署皆未有封閉措施，因此明天一樣開放賞花遊客走這兩條步道。

據了解，合歡東峰和尖山步道的玉山杜鵑花況，目前約開3-4成，小奇萊的花況聽說更好，太管處和林業保育署南投分署都提醒賞花遊客，因為現在都還有餘震，因此走這幾條賞花步道時，仍要注意自身安全，若發現步道設施災損，有安全疑慮時，就不要再通過。

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