迎接合歡山杜鵑花季 4/13起假日實施高乘載管制

林業保育署南投分署轄管的合歡山東峰、尖山步道的高山杜鵑花約開3成多。（林業保育署南投分署提供）

2024/04/11 16:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山高山杜鵑陸續綻放，合歡山杜鵑花季將如期於13日起實施高乘載管制，從台14甲18K至41K與台8線110K路口，假日上午6時至11時，汽車須乘坐3人，重機、客運接駁車和乙類大客車則不受限。

花蓮強震發生後，林業保育署南投分署管轄的合歡山東峰步道、尖山步道，目前玉山杜鵑花已經開了3成多，而該分署地震後檢查這兩條步道，發現也都沒有受損，杜鵑花季展開後，兩條步道正常開放。

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至於台14甲線的路況，除3日強震發生當日有1路段有坍塌，其餘路況都算不錯，經公路局等單位討論後，決定合歡山杜鵑花季的假日高乘載管制，照常從4月13日實施到6月11日，其中還包含勞動節和端午節。

公路局中區養護工程分局表示，高乘載管制期間，如果發生交通壅塞情況，會採取每10分鐘放行20輛車子的流量管制措施。由於餘震仍多，公路局提醒用路人小心意況，注意有無落石。

由於目前花蓮仍在進行救災和災區搶修工作，為方便搶修機具、人員、物資運送，各搶災單位在管制時段如有緊急通行需求，可先行與埔里、谷關工務段或東分局太魯閣工務段聯繫，即可不受管制，予以緊急放行。

目前合歡山上的昆陽、武嶺、合歡山莊停車場已開始收費，假日每小時60元，仁愛警方將會嚴格取締違規停車，罰鍰金額600元起跳，警方提醒民眾不要圖方便或省停車費而受罰。

玉山杜鵑盛開，近看遠觀都十分美麗。此為去年花開美景。（林業保署南投分署提供）

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