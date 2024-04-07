合歡山武嶺違停 駕駛人下跪要警勿開罰單 路人傻眼PO網

仁愛警方提供6日武嶺停車內的影像，顯示當天停車場還有很多車位。（仁愛警分局提供）

2024/04/07 13:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山武嶺等3停車場清明連假開始收費，6日有汽車在台14甲線武嶺路段違停，仁愛警方開單取締時，駕駛激動下跪求情，見警員不為所動還大吼「拜託你」，被看傻眼的路人拍下影片PO網。仁愛警分局表示，台14甲線是花蓮與南投往來重要聯絡道路，且武嶺停車場還有車位，違停仍要開罰。

有網友在「社會事影音」PO了1段影片，有暗紅色轎車違規停在台14甲線武嶺路段，停放地點在武嶺停車場外，且還是黃色網狀區內，仁愛警方發現後上前開單取締，車主看到警員開單，居然是下跪求情，要警方放過他，不要開罰單，警員沒有回應，他則情緒爆走，突然大吼了「拜託你」，讓行經的路人嚇一跳。

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仁愛警分局對違停駕駛人下跪一事表示，昨日（6日）上午110接獲民眾報案，指台14甲線武嶺停車場外有汽車違停，員警到場發現該部紅色汽車違規停車，員警製單舉發之際，駕駛人突然激動下跪求情，但是該車明顯違規，因此警方仍依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項，即「在設有禁止停車標誌標線之處所停車」，予以告發。違反者處600元以上1200元以下罰鍰。

仁愛警分局說，合歡山上停車空間有限，3處停車場已經開始收費，昨日還有不少車位可停，而近日花蓮發生強震，台14甲線是花蓮、南投往來的重要聯絡道路，駕駛人應避免影響人車通行。

據了解，合歡山武嶺等3處收費停車場，假日汽車每小時停車費60元，15分鐘內緩衝時間免費，而違停罰單600元起跳，可說得不償失。

違停駕駛人下跪還激動大吼「拜託你」，引起路人側目。（圖擷自社會事新聞影音）

暗紅色汽車違停在武嶺停車場外，該處還是黃色網狀區，駕駛人見警方開單激動下求情。（記圖擷自社會事新聞影音）

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